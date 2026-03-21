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Moto2: Guevara svetta nella FP2 a Goiania, italiani lontani dalla top 5
Termina con il miglior tempo di Izan Guevara la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP del Brasile, appuntamento numero due del Motomondiale 2026 dedicato alla classe Moto2 in fase di svolgimento questa settimana presso il circuito di Goiania.
Nello specifico il centauro in forza alla BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha fermato il cronometro a 1:21.256, staccando di 0.238 Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), secondo davanti a Mario Aji (IDemitsu Honda Team Asia), terzo con uno scarto di 0.434.
Buona performance poi per Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), quarto a 0.597 precedendo Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), quinto a 0.648 arginando il compagno di squadra David Alonso, sesto a 0.694. Più attardati i due piloti italiani.
Il migliore in tal senso è stato Celestino Vietti (SpeedRS Team), il quale ha stampato la nona piazza con uno scarto di 0.730, solo dodicesimo invece Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), dodicesimo a 0.770. Ricordiamo che le qualifiche per quanto riguarda la classe Moto2 cominceranno a partire dalle ore 17:40 con la Q1, mentre la Q2 comincerà alle 18:05.