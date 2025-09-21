Motocross, i piazzamenti finali degli italiani nei Mondiali MXGP e MX2 2025

Si è oggi conclusa con il Gran Premio di Australia 2025 la stagione Mondiale della MX2 e della MXGP. Al termine delle due gare della categoria MX2, sull’insidioso tracciato di Darwin, è stato Simon Langenfelder (KTM) a laurearsi campione del mondo, a conclusione di un weekend molto impegnativo. Nella classe regina, invece, è stato Romain Febvre (Kawasaki) a conquistare il titolo Mondiale al termine di gara-1, prima che gli organizzatori cancellassero per condizioni meteo avverse gara-2.

Qual è stata la posizione finale degli italiani nelle classifiche Mondiali di entrambe le classi? In MX2 il primo degli azzurri è stato Andrea Adamo che, in sella alla sua KTM, si è piazzato terzo nella generale con 845 punti ottenuti in 20 gare, ottantotto di differenza rispetto al tedesco campione. Prima parte della stagione molto positiva per il siciliano che si è poi smarrito nella seconda parte, lasciando sul piatto tanti punti importanti.

Nono posto finale per Valerio Lata (Honda), debuttante in MX2. 418 i punti ottenuti dall’azzurro che può comunque ritenersi soddisfatto della sua prima stagione. 15esima invece l’altra Honda di Ferruccio Zanchi, con 220 punti conquistati. Seconda stagione per il giovane toscano che, quest’anno, è anche riuscito a vincere gara-1 del GP di Spagna. Ci si aspettava di più però da uno dei migliori talenti del motocross italiano che non migliora il decimo posto nella generale della scorsa stagione.

Nella classe regina il primo degli italiani è stato Andrea Bonacorsi (Fantic), ottavo con 518 punti conquistati in 20 gare. Diciassettesimo invece Mattia Guadagnini (Ducati), con 247 punti totali, risultato viziato anche dagli infortuni durante la stagione. Completano poi la speciale classifica italiana Alberto Forato (Honda) con 72 punti nelle sei gare disputate, Antonio Cairoli (Ducati) con 27 punti in sole due gare, Alessandro Lupino (Ducati, 9 punti) e Ivo Monticelli (Kawasaki, 6 punti).