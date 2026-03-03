Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming

Si ricomincia. Questa settimana si alzerà il sipario sul Mondiale 2026 di motocross con il GP di Argentina, in scena in quel di Bariloche. Sarà una stagione molto attesa, specie nella classe Regina, pregna di cambiamenti di marca non indifferenti.

Il riferimento è chiaramente allo spostamento di Tim Gajser in Yamaha e di Jeffrey Herlings tra le fila della Honda. Entrambi, inutile dirlo, sono tra i favoriti per la vittoria finale insieme a Lucas Coenen, oltre che al super rookie Andrea Adamo.

Fari puntati poi su Ruben Fernandez, Tom Vialle, Maxime Renaux e ovviamente Romain Febvre. In MX2 gli osservati saranno sempre il solito Simon Laegenfelder, insieme a Sacha Coenen e Liam Everts. In chiave Italia osserveremo da vicino le gesta di Valerio Lata e Simone Mancini

Il GP di Argentina sarà disponibile integralmente sulla piattaforma MXGP TV. In streaming si potrà dunque seguire su Discovery+ ed HBO Max. Prevista come di consueto anche una diretta LIVE testuale su OA Sport.

CALENDARIO GP ARGENTINA MOTOCROSS 2026

Sabato 7 marzo

19:15 Qualifica MX2

20:00 Qualifica MXGP

Domenica 8 settembre

16:00 Gara 1 MX2

17:00 Gara 1 MXGP

19:00 Gara 2 MX2

20:00 Gara 2 MXGP

PROGRAMMA GP ARGENTINA MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna copertura comunicata al momento

Diretta streaming: MXGP TV, Discovery+, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport