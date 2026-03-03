MotocrossSport in tv
Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming
Si ricomincia. Questa settimana si alzerà il sipario sul Mondiale 2026 di motocross con il GP di Argentina, in scena in quel di Bariloche. Sarà una stagione molto attesa, specie nella classe Regina, pregna di cambiamenti di marca non indifferenti.
Il riferimento è chiaramente allo spostamento di Tim Gajser in Yamaha e di Jeffrey Herlings tra le fila della Honda. Entrambi, inutile dirlo, sono tra i favoriti per la vittoria finale insieme a Lucas Coenen, oltre che al super rookie Andrea Adamo.
Fari puntati poi su Ruben Fernandez, Tom Vialle, Maxime Renaux e ovviamente Romain Febvre. In MX2 gli osservati saranno sempre il solito Simon Laegenfelder, insieme a Sacha Coenen e Liam Everts. In chiave Italia osserveremo da vicino le gesta di Valerio Lata e Simone Mancini
Il GP di Argentina sarà disponibile integralmente sulla piattaforma MXGP TV. In streaming si potrà dunque seguire su Discovery+ ed HBO Max. Prevista come di consueto anche una diretta LIVE testuale su OA Sport.
CALENDARIO GP ARGENTINA MOTOCROSS 2026
Sabato 7 marzo
19:15 Qualifica MX2
20:00 Qualifica MXGP
Domenica 8 settembre
16:00 Gara 1 MX2
17:00 Gara 1 MXGP
19:00 Gara 2 MX2
20:00 Gara 2 MXGP
PROGRAMMA GP ARGENTINA MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: nessuna copertura comunicata al momento
Diretta streaming: MXGP TV, Discovery+, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport