Moto3, Alvaro Carpe svetta in FP1 ad Austin davanti a Quiles. Molto bene Pini con la Honda

Alvaro Carpe parte con il piede giusto al COTA di Austin e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2026, valevole come terzo appuntamento della stagione per il Mondiale Moto3. Dominio spagnolo in questa FP1 sul tracciato texano, ma è ancora presto per trarre delle conclusioni sui possibili valori in campo verso qualifiche e gara.

In ogni caso Carpe si è tolto la soddisfazione di primeggiare con il crono di 2’14″209 sulla sua KTM del team Red Bull Ajo precedendo di 196 millesimi il connazionale e leader del campionato Maximo Quiles (team Aspar), mentre Joel Esteban (MTA) è terzo con un distacco di 346 millesimi. Alle spalle dei tre iberici troviamo un italiano come primo inseguitore e primo pilota della Honda in classifica, Guido Pini.

Il giovane toscano si è attestato al quarto posto con un gap di 0.386 dalla vetta, dimostrando un ottimo passo e facendo intravedere un potenziale notevole per il prosieguo del weekend, mentre l’argentino quinto classificato Marco Morelli è distante 630 millesimi dalla miglior prestazione della FP1 con la KTM del team Aspar. Completano la top10 Adrian Fernandez, Casey O’Gorman, Cormac Buchanan, l’azzurro Matteo Bertelle e Joel Kelso.

CLASSIFICA FP1 GP USA MOTO3 2026

1 Alvaro CARPE Red Bull KTM Ajo KTM 2:14.209

2 Maximo QUILES CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM +0.196

3 Joel ESTEBAN LEVEL UP – MTA KTM +0.346

4 Guido PINI Leopard Racing Honda +0.386

5 Marco MORELLI CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM +0.630

6 Adrian FERNANDEZ Leopard Racing Honda +0.927

7 Casey O’GORMAN SIC58 Squadra Corse Honda +1.067

8 Cormac BUCHANAN CODE Motorsports KTM +1.158

9 Matteo BERTELLE LEVEL UP – MTA KTM +1.245

10 Joel KELSO GRYD – MLav Racing Honda +1.292

11 Rico SALMELA Red Bull KTM Tech3 KTM +1.334

12 Valentin PERRONE Red Bull KTM Tech3 KTM +1.568

13 Scott OGDEN CIP Green Power KTM +1.634

14 Brian URIARTE Red Bull KTM Ajo KTM +1.647

15 Veda PRATAMA Honda Team Asia Honda +1.744

16 Ruche MOODLEY CODE Motorsports KTM +1.773

17 Adrian CRUCES CIP Green Power KTM +2.102

18 Ryusei YAMANAKA AEON Credit – MT Helmets – MSI KTM +2.159

19 Eddie O’SHEA GRYD – MLav Racing Honda +2.442

20 Hakim DANISH AEON Credit – MT Helmets – MSI KTM +2.500

21 Jesus RIOS Rivacold Snipers Team Honda +2.641

22 Nicola CARRARO Rivacold Snipers Team Honda +2.701

23 Zen MITANI Honda Team Asia Honda +3.003

24 Marcos URIARTE Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM +3.331

25 Leo RAMMERSTORFER SIC58 Squadra Corse Honda +3.565