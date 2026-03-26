Moto3, la tappa texana ci chiarirà un dubbio: Maximo Quiles è già pronto per la fuga?

Si chiude la prima doppietta del Motomondiale 2026. Dopo la tappa di Goiania del Gran Premio del Brasile, il Mondiale Moto3 2026 si trasferisce verso nord e si prepara per l’importante Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) per un weekend di estrema importanza.

Come tradizione la classe più leggera ama sorprendere e si contraddistingue per l’incertezza. Lo fa nelle gare curva dopo curva, potrebbe ripetersi in questo modo anche a livello di stagione nella sua interezza. Le prime due gare, invece, hanno messo in mostra un dato particolare, ovvero un pilota già in fuga. Stiamo parlando di Maximo Quiles, vittorioso a Goiania e secondo a Buriram. Lo spagnolo ha già ,messo in cascina 45 punti e prova la prima fuga stagionale.

Dopotutto alle sue spalle Marco Morelli è secondo con 28 punti, per cui con 17 lunghezze di distacco, mentre è terzo il sorprendente Veda Pratama con 27. Quarta posizione per Alvaro Carpe con 26, mentre a quota 25 troviamo a braccetto David Almansa (vittorioso in Thailandia e caduto a Goiania) e Valentin Perrone. In casa Italia, invece, la graduatoria generale conferma tutte le (basse) aspettative di inizio stagione.

Se non fosse per Guido Pini, infatti, brillante quinto in Brasile dopo il ventesimo posto dell’esordio, gli italiani sarebbero spettatori totali nella classe più leggera. Nicola Carraro non è andato oltre un 17° posto per il momento, mentre Matteo Bertelle non ha concluso nemmeno una delle due gare. Tre soli piloti che confermano come il nostro movimento sia in estrema difficoltà al cospetto della Spagna e non solo. Sarà complicato pensare ad una riscossa immediata, con tutta la pressione sulle spalle del sopra citato Guido Pini, l’unico che sembra in grado di poter fare qualcosa in Moto3.