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Moto3, Alvaro Carpe segna il miglior tempo nelle FP2 ad Austin, Guido Pini vicino al vertice
Lo spagnolo Alvaro Carpe sale in cattedra in occasione dalla terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP degli Stati Uniti, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Moto3 in scena questo weekend sul tracciato COTA di Austin.
Nello specifico il centauro in forza alla Red Bull KTM Ajo ha fermato il cronometro a 2:13.190, precedendo di 0.090 la Red Bull KTM Tech 3 di Valentin Perrone, secondo davanti alla LEVEL UP -MTA di Joel Esteban, piazzatosi al terzo posto con un margine di 0.159.
In scia Guido Pini (Leopard Racing), ben proiettato in ottica qualifica e quinto con un gap di 0.283 posizionandosi alle spalle di Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), quarto a 0.162. In top 8 anche Adrian Cruces (CIP Green Power), sesto a 0.465, Adrian Fernandez (Leopard Racing), settimo a 0.592, e Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team), ottavo a 0.601.
Fuori dalla top 10 Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA), dodicesimo a 1.037. Più indietro invece Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), ventiquattresimo a 2.551. Le qualifiche cominceranno a partire dalle ore 18:45.