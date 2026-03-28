Moto3, Alvaro Carpe è imprendibile e centra una clamorosa pole del GP degli USA. Pini chiude in top5

Uno straordinario Alvaro Carpe ha conquistato per dispersione la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) le temperature di 19° per quanto riguarda l’atmosfera e 37° sull’asfalto (decisamente più fresche rispetto a ieri) hanno dato modo ai piloti di trovare le condizioni ideali per forzare e, infatti, i tempi sono stati impressionanti e ben di sotto il record della pista.

La pole position è andata allo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che ha fatto fermare i cronometri su un sensazionale 2:12.107 con ben 412 millesimi di vantaggio sul’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58), mentre completa la prima fila l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 419. Apre la seconda fila l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) quarto a 706 millesimi da Carpe, quinto il nostro Guido Pini (Honda Leopard) primo degli italiani a 730 millesimi, mentre è sesto lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 762.

Settima posizione per il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 810 millesimi, ottava per l’ennesimo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 889, mentre è nono il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 898, con il britannico Scott Ogden (KTM CIP) che completa la top10 a 1.137. Chiude in 13a posizione Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 1.447 dalla vetta, mentre Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) è 16° a 1.556.

A questo punto la classe più leggera si concentra in direzione della gara di domani che prenderà il via alle ore 19.00 (le ore 12.00 locali) e che andrà ad assegnare punti importanti per la classifica generale.