Moto3, Pini e Bertelle protagonisti nelle pre-qualifiche di Austin. Quiles piazza il miglior tempo

Maximo Quiles ha messo a segno il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas abbiamo assistito ad un turno decisamente indicativo con lo spagnolo del team Aspar che ha confermato di essere il pilota da battere anche ad Austin, mentre gli italiani hanno mosso passi in avanti importanti.

Il miglior tempo, come detto, lo ha fissato lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) in 2:13.757 con 172 millesimi di vantaggio sul nostro Guido Pini (Honda Leopard) mentre è terzo lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 445, già con un distacco ragguardevole. Quarto Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 536 millesimi, quinto l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 552, mentre è sesto lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 597.

Settimo l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 603 millesimi da Quiles, ottavo il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 604, nono l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 616 mentre completa la top10 l’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) a 619. 11° lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 645 millesimi, 12° il britannico Eddie O’Shea (Honda Gryd) a 646 millesimi, 13° lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 660 mentre completa la top14 l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 727. Si ferma in 22a posizione il nostro Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 1.479.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della giornata di domani che la vedrà in azione alle ore 14.40 italiane (le ore 08.40 del Texas) per la seconda sessione di prove libere, quindi dalle ore 18.45 si inizierà a fare sul serio con le qualifiche che comporranno lo schieramento di partenza della gara di domenica (ore 19.00).