Pattinaggio artistico: Malinin cerca il riscatto ai Mondiali, gara senza pressioni per Grassl

Dopo tutto il baccano, dopo la tempesta mediatica, dopo la delusione, è il momento del riscatto. Inutile girarci intorno: il grande protagonista dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna in scena questa settimana all’O2 Arena di Praga, sarà lo statunitense Ilia Malinin, chiamato a ruggire dopo quel tormentatissimo programma libero delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Come sappiamo, il cosiddetto “quad god” ha salutato la rassegna a cinque cerchi all’ottavo posto, complice un segmento più lungo totalmente fuori fuoco, ricco di errori figli di un approccio sbagliato, arrivato probabilmente a causa di un’attenzione fuori dal comune, scaturita anche da elementi amati dalla massa in realtà assolutamente fuorvianti – vedi i backflip – che hanno oltremodo fatto perdere il focus all’atleta, il quale ha di fatto consegnato la vittoria all’incredulo Mikhail Shaidorov, assente a questo giro.

Attenzione perché comunque il nordamericano non avrà vita facile, complice la presenza confermata di Yuma “Piuma” Kagiyama e Shun Sato, rispettivamente argento e bronzo a Milano Cortina. Con loro ci sarà anche Adam Siao Him Fa, altro delusissimo uscito dall’Unipol Forum di Assago ed intenzionato ad ottenere la seconda medaglia iridata della carriera. Il fatto che praticamente tutti, nessuno escluso, siano stati artefice di un free program negativo ai Giochi, rende tutto ancora più interessante e per certi versi imperdibile.

Buone chance anche in chiave Italia, dove Daniel Grassl dovrà impegnarsi per avvicinarsi quanto più possibile alla top 5. Orgoglioso del bronzo del Team Event, l’allievo di Edoardo De Bernardis potrà confezionare una gara senza pressione alcuna, con la sola gioia di pattinare ancora una volta i due, ottimi e ben congegnati programmi creati per questa stagione. Un discorso speculare a quello di Gabriele Frangipani, reclutato per sostituire Matteo Rizzo con l’obiettivo di performare in modo positivo dopo un’annata sportiva davvero complicata.