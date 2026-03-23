Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026. Diverse assenze di peso, c’è Daniel Grassl

Saranno nove gli atleti azzurri al via dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026, ultimo grande evento internazionale della stagione in programma da mercoledì 25 a domenica 29 marzo sul ghiaccio della O2 Arena di Praga. La rassegna iridata post-olimpica vede come da tradizione una lunga serie di assenze pesanti nel campo partenti, e l’Italia non fa eccezione in tal senso.

Rispetto ai Giochi di Milano Cortina la Nazionale italiana dovrà infatti fare a meno dei danzatori Charlene Guignard/Marco Fabbri e delle migliori due coppie d’artistico Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini, ma anche di una pedina fondamentale per la conquista del bronzo a cinque cerchi nel Team Event di Assago come Matteo Rizzo.

La spedizione tricolore nella capitale ceca sarà quindi composta da Daniel Grassl (punta di diamante dell’Italia in questa edizione dei Mondiali) e Gabriele Frangipani nella competizione maschile, Lara Naki Gutmann nella gara femminile, Irma Caldara/Riccardo Maglio tra le coppie d’artistico ed i binomi Victoria Manni/Carlo Röthlisberger e Giulia Isabella Paolino/Andrea Tuba nella danza.