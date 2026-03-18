Quando gareggia Leonardo Fabbri ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming

Leonardo Fabbri è una delle punte di diamante della spedizione azzurra impegnata questo weekend in Polonia per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in programma a Torun da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Il fiorentino si presenta all’appuntamento iridato in sala da leader delle liste mondiali stagionali grazie ai 22.50 metri raggiunti all’aperto durante il raduno invernale di preparazione in Sudafrica.

Il 28enne italiano va considerato uno dei favoriti della vigilia per il successo, anche se in passato non ha mai fatto meglio di un terzo posto in questa manifestazione (bronzo a Glasgow 2024). Gli avversari più temibili sulla carta dovrebbero essere gli statunitensi Roger Steen, Jordan Geist e Josh Awotunde, il neozelandese Tomas Walsh, il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi ed il padrone di casa polacco Konrad Bukowiecki.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della finale maschile di getto del peso con Leonardo Fabbri ai Mondiali indoor di atletica 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA LEONARDO FABBRI AI MONDIALI INDOOR

Domenica 22 marzo

Ore 11.30 Finale getto del peso uomini, con Leonardo Fabbri – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena

PROGRAMMA LEONARDO FABBRI AI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.