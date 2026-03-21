Mondiali atletica indoor 2026 oggi (21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si assegneranno altri titoli e altre medaglie dopo l’avvincente serata di ieri sera che ha regalato grande spettacolo a tutti gli appassionati. L’Italia vuole continuare a sognare in grande nell’evento più importante della stagione in sala e cala altri assi di spessore per sperare in riscontri degni di nota.

Grandissima attesa per Zaynab Dosso sui 60 metri: l’argento iridato in carica e co-detentrice della miglior prestazione mondiale stagionale, riuscirà a battagliare per la medaglia d’oro contro Julien Alfred (Campionessa Olimpica dei 100 metri)? Sui blocchi di partenza si presenterà anche Kelly Doualla, formidabile 16enne che ha tutte le potenzialità per stupire alla sua prima apparizione con la Nazionale maggiore.

Nadia Battocletti sarà tra le grandi favorite dei 3000 metri: l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si cimenterà su una distanza per lei breve, con tutte le potenzialità per fronteggiare le temibilissime etiopi e andare a caccia di una medaglia con cui arricchirebbe il proprio palmares. Lorenzo Simonelli sarà quello dei giorni migliori sui 60 ostacoli e potrà ambire al podio oppure dovrà accontentarsi di un ruolo da comprimario?

Christian Falocchi potrebbe essere un gradito outsider nel salto in alto, forte del volo da 2.30 metri di cui si è reso protagonista agli Assoluti. Si assegneranno i titoli anche sui 400 metri (maschile e femminile), 3000 metri maschile, salto triplo femminile, 4×400 mista e l’attesissimo salto con l’asta maschile, dove Armand Duplantis potrebbe attaccare il suo record del mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (sabato 21 marzo) ai Mondiali Indoor 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (per la sessione serale) e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play Sport 3 (per la sessione mattutina) e Rai Play (per la serale), Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

Sabato 21 marzo

10.05 Eptathlon, 60 ostacoli

10.20 60 ostacoli (maschile), batterie

11.05 60 metri (femminile), batterie

11.10 Eptathlon, salto con l’asta

12.00 4×400 (mista), finale

12.15 Salto in alto (maschile), finale

12.22 800 metri (femminile), semifinali

13.08 800 metri (maschile), semifinali

18.25 Salto con l’asta (maschile), finale

18.34 400 metri (maschile), finale

18.52 Eptathlon, 1000 metri

19.04 3000 metri (femminile), finale

19.22 3000 metri (maschile), finale

19.38 Salto triplo (femminile), finale

19.48 60 ostacoli (maschile), semifinali

20.14 60 ostacoli (femminile), semifinali

20.40 400 metri (femminile), finale

21.02 60 ostacoli (maschile), finale

21.20 60 metri (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per la sessione serale (dalle 18.25 alle 21.25 circa), gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) per la sessione mattutina (fino alle ore 13.00), per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) per entrambe le sessioni (dalle 10.05 alle 14.00 circa e dalle 18.25 alle 21.25 circa), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 per la sessione mattutina, gratis; Rai Play per la sessione serale, gratis; Sky Go e NOW per entrambe le sessioni, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI INDOOR ATLETICA

Sabato 21 marzo

10.20 60 ostacoli (maschile), batterie: Lorenzo Simonelli, Oliver Mulas

11.05 60 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso, Kelly Doualla

12.15 Salto in alto (maschile), finale: Christian Falocchi

12.22 800 metri (femminile), semifinali: Eloisa Coiro

19.04 3000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Micol Majori

19.48 60 ostacoli (maschile), semifinali: eventuali Lorenzo Simonelli, Oliver Mulas

20.14 60 ostacoli (femminile), semifinali: eventuali Zaynab Dosso, Kelly Doualla

21.02 60 ostacoli (maschile), finale: eventuali Lorenzo Simonelli, Oliver Mulas

21.20 60 metri (femminile), finale: eventuali Zaynab Dosso, Kelly Doualla