Monaco: “Vedo un solo avversario credibile per Sinner a Miami. La vicenda Clostebol non sarà mai una macchia”

Il tabellone dell’ATP Masters 1000 di Miami si è allineato agli ottavi di finale, e Jannik Sinner, dopo la vittoria della scorsa notte, tornerà in campo già questa sera: nella puntata di TennisMania appena andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato del prossimo avversario dell’azzurro, del modo di stare in campo del numero 2 del mondo, e delle possibilità di arrivare in fondo al torneo.

Non prima delle ore 21.00 italiane ci sarà la sfida contro lo statunitense Alex Michelsen: “Sarà un bel test per Sinner, ma non mi spaventa, soprattutto per il Sinner che sto vedendo. Il test sarà per l’americano, perché potrà rendersi conto a che punto è. Magari un set sarà un po’ più tirato ed il secondo più rapido. Il secondo set di Sinner contro Moutet, anche se era in controllo, si è un po’ complicato. Il gesto di Sinner è stato di reale fair play: lo ha fatto con una carineria che è difficile da vedere sui campi da tennis. Poi quel game da 40-15 si è anche complicato“.

La personalità di Sinner non è una dote comune sul circuito professionistico: “Ad alcuni tifosi di Sinner che si lamentano del fatto che venga enfatizzata questa differenza con Alcaraz in termini di classe, io vorrei dire che Jannik è un uomo di un’eleganza, di una sportività ed anche di una personalità sul campo che, accidenti, non è che si sia vista così spesso. Non ho mai un gesto scomposto, mai una reazione. Sinner ha un sistema nervoso ed una classe nel modo di comportarsi, si muove come una pantera, sta imparando tantissimo anche con i tocchi“.

Proprio queste caratteristiche gli hanno consentito di mettersi alle spalle la sospensione dello scorso anno: “Sinner è un super figo, una star dello sport mondiale, lui viaggia 3 spanne sopra gli altri. Il suo modo di essere ha aiutato il processo di spegnere sul nascere ogni polemica ed interpretazione sul caso Clostebol. Assolutamente non sarà una macchia nella sua carriera. Non verrà di certo ricordata la sua carriera per quell’episodio“.

Il cammino dell’azzurro a Miami potrebbe essere ancora molto lungo: “Arrivati agli ottavi, l’avversario più credibile per Sinner sembra Zverev. Il problema al braccio di Musetti si trascina da mesi, a Miami si sono fermati per precauzione, ma non credo sia nulla di grave“.