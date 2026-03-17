Sci freestyle, Miro Tabanelli e Maria Gasslitter brillano a Tignes e volano in finale di Coppa del Mondo

A Tignes (Francia) va in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle e Big Air, discipline dello sci freestyle che sono state protagoniste anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Prima giornata dedicate alle qualificazioni del Big Air femminile e dello slopestyle maschile, con l’Italia che si è messa in luce grazie a Miro Tabanelli e a Maria Gasslitter.

Il 21enne emiliano ha firmato il miglior punteggio nella prima heat (77.53 punti conseguiti nella seconda run, dopo l’iniziale 75.28) e si è così lasciato alle spalle il terzetto norvegese composto da Tormod Frostad (76.95), Sebastian Schjerve (76.56) e Birk Ruud (73.36). L’azzurro è stato promosso alla finale con il terzo riscontro complessivo, visto che nella seconda heat hanno brillato lo svizzero Andri Ragettli (81.43) e il canadese Evan Mceachran (78.76), in luce gli statunitensi Henry Townshend (76.15) e Mac Forehand (75.50).

La 19enne altoatesina, già finalista ai Giochi sulle nevi di Livigno, ha chiuso il turno preliminare con un brillantissimo terzo posto (84.75), alle spalle della britannica Kirsty Muir (89.00) e della finlandese Anni Karava (85.75). Tra tre giorni la nostra portacolori andrà a caccia del primo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Saranno in gara anche l’australiana Indra Brown (84.00), la canadese Naomi Urness (83.25), la svizzera Giulia Tanno (81.50), l’austriaca Lara Wolf (78.00) e la statunitense Avery Krumme (78.50).

Ricordiamo che Flora Tabanelli, bronzo olimpico nel Big Air, ha chiuso la stagione dopo i Giochi e si è sottoposta a un intervento chirurgico. La tappa proseguirà mercoledì 18 marzo con le qualificazioni di slopestyle femminile e Big Air maschile, giovedì si disputeranno le finali di slopestyle e venerdì ci sarà spazio per gli atti conclusivi di Big Air.