Sci freestyle, Miro Tabanelli si conferma nel Big Air e vola in finale di Coppa del Mondo

Miro Tabanelli si è distinto nelle qualificazioni dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle che è stata grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo avere conquistato l’accesso all’atto conclusivo nello slopestyle, il 21enne emiliano si è replicato anche in questa disciplina sulle nevi di Tignes (Francia), facendo registrare il terzo punteggio nella prima heat del turno preliminare (89.50).

L’azzurro ha chiuso alle spalle del finlandese Elias Syrja (94.00) e del norvegese Birk Ruud (90.75), promossi anche il neozelandese Lucas Ball (87.75), il francese Matias Roche (84.75), lo svedese Martin Nordqvist (83.00), lo svizzero Adrien Vaudaux (78.25) e il giapponese Olly Nicholls (76.25). La seconda heat non è invece stata disputata ed è stata rinviata a venerdì 20 marzo, giorno in cui andrà in scena la finale (ore 19.00).

Oggi erano previste le qualificazioni dello slopestyle femminile, ma a causa delle avverse condizioni meteo sono state rinviate a domani, a precedere l’atto conclusivo in calendario alle ore 12.00: l’Italia si affiderà a Maria Gasslitter, che ieri aveva strappato il pass per la finale del Big Air.