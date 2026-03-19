Scandicci da mille e una notte in Champions League: vince il golden set e vola in Final Four! Eliminato il Fenerbahce di Orro

Scandicci si è qualificata alla Final Four della Champions League di volley femminile al termine di un’autentica maratona andata in scena nella fornace del Burhan Felek Salonu, dove le Campionesse del Mondo si erano presentate forti della vittoria per 3-0 ottenuta contro il Fenerbahce Istanbul nell’andata dei quarti di finale. Per meritarsi l’approdo tra le quattro grandi del Vecchio Continente, le toscane erano chiamate a conquistare almeno due set oppure a perdere per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi il golden set.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno avuto una ghiottissima possibilità quando si sono issate sul 12-5 nel quarto parziale dopo aver già messo le mani sulla seconda frazione, ma hanno subito la rimonta della corazzata turca, non hanno sfruttato un qualification-point e sono state trascinate al golden set. Avanti per 10-6 e 12-8, la Savino Del Bene è riuscita a contenere il tentativo di rientro del sestetto guidato da coach Marcello Abbondanza e ha così completato la missione nella metropoli anatolica.

Le vice campionesse d’Europa avranno la possibilità di tornare a Istanbul nel weekend del 2-5 maggio per andare a caccia del massimo trofeo continentale: in semifinale se la dovranno vedere contro le turche dell’Eczacibasi, mentre dall’altra parte del tabellone Conegliano incrocerà la vincente di Milano-VakifBank (le meneghine sono chiamate a rimontare dopo la sconfitta subita al tie-break di fronte al proprio pubblico).

Scandicci ha perso il ritorno dei quarti di finale della Champions League per 3-1 (32-30; 19-25; 25-13; 27-25) e ha poi avuto la meglio al golden set per 15-13. Prestazione magistrale dell’opposto Ekaterina Antropova, che ha messo a segno 30 punti (7 ace, 41% in attacco) sotto la regia di Marta Bechis, che ha ben sfruttato anche le schiacciatrici Avery Skinner (16 punti) e Caterina Bosetti (5 punti, 52% in ricezione), al centro si sono distinte Linda Nwakalor e Camilla Weitzel (6 punti con 3 muri a testa), il libero Brenda Castillo ha chiuso con il 58% in ricezione).

Il Fenerbahce è stato magistralmente diretto da Alessia Orro (5 punti per la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia), ma non sono bastate le prestazioni dinamitarde delle attaccanti Melissa Vargas (30 punti, 4 ace, 2 muri) e Arina Fedorovtseva (36 punti, 5 muri, 2 ace, addirittura 69% in fase offensiva). Un vero e proprio Dream Team che rimane fuori dalla Final Four di Champions League e che ora dovrà accontentarsi di lottare per il campionato.

LA CRONACA DI FENERBAHCE-SCANDICCI

Il primo set è caratterizzato da un continuo botta e risposta tra Fedorovtseva, Antropova, Bosetti e Vargas, si gioca punto a punto e l’equilibrio regna sovrano. Sul 19-19 Ana Cristina sbaglia un pallonetto e Antropova va a segno dopo un ottimo lavoro difensivo di Nwkalor, riuscendo poi a murare Erdem per il 22-19. Due staffilate di Vargas e una slash di Erdem ristabiliscono la parità (22-22), poi si arriva sul 23-23: i primi tre set-point sono per Scandicci, i successivi quattro per il Fenerbahce, poi sul 30-30 arriva il risolutivo uno-due delle turche firmata da una staffilata di Vargas e da un muro di Fedorovtseva sulla parallela di Antropova.

Le padrone di casa riescono a operare un break grazie a Vargas nel secondo parziale (8-10), ma le toscane replicano con una scatenata Antropova (parallela e due ace per l’11-10). Si lotta punto a punto in maniera serrata fino al 18-18, poi sale in cattedra una spettacolare Antropova, che sul suo turno in battuta firma due ace, propizia un mani-out e un muro di Bosetti per il 24-18, poi un errore di Ana Cristina chiude i conti.

Il terzo set è a senso unico in favore del Fenerbahce, che si porta in vantaggio per 2-1 e così il quarto parziale assume un’importanza capitale: se Scandicci lo vince si qualifica alla Finale Four, se lo perde si gioca il golden set di spareggio. Le ragazze di coach Marco Gaspari trovano subito il break con due punti di Antropova (4-1), poi allungano con due muri di Weitzel e due ace consecutivi di Antropova per un perentorio 9-2. Il vantaggio è enorme e viene difeso fino al 12-5 con un muro di Nwakalor, poi Antropova riesce a rispondere alle avversarie con diagonale e ace per contenere il primo tentativo di rimonta (17-12).

Sul 19-14, quando la qualificazione è davvero molto vicina, Scandicci si inceppa e subisce la rimonta lanciata da Vargas e Fedorovtseva (21-21). Fedorovtseva regala il primo set-point, ma Antropova lo annulla (24-24) e poi Vargas sbaglia in fase offensiva: qualification-point in favore di Scandicci, ma Fedorovtseva lo annulla in pipe (25-25). Ana Cristina mura Antropova, Vargas stampa l’ace, il Fenerbahce vince la partita per 3-1 e così la qualificazione alla Final Four passa dal golden set.

Muro e parallela di Skinner, poi Vargas sbaglia e Scandicci vola sul 3-0, venendo prontamente recuperato da Fedorovtseva (3-3). Altra parallela di Skinner, staffilata di Antropova, muro di Nwakalor per il 7-3, +5 al cambio campo (8-3). Botta e risposta tra Antropova e Vargas (11-7), Ana Cristina e Fedorovtseva si fanno sentire (12-11), poi due bei vincenti di Skinner, ma Fedorovtseva replica ancora con un muro (14-13). Nel momento decisivo arriva il diagonale di Antropova e Scandicci vola alla Final Four.