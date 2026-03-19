Chi affronta Scandicci nella semifinale di Champions League? Tabellone Final Four volley, programma, dove si gioca

Scandicci si è confermata tra le grandi del Vecchio Continente, qualificandosi alla Final Four della Champions League 2026 di volley femminile che andrà in scena nel weekend del 2-3 maggio alla Ulker Sports Arena di Istanbul: le Campionesse del Mondo andranno a caccia del massimo trofeo continentale nella metropoli turca, dopo aver perso l’atto conclusivo nella passata stagione. Il programma prevede semifinali e finale in partita secca, senza possibilità di appello.

Le toscane giocheranno la semifinale contro l’Eczacibasi Istanbul, compagine turca che ha avuto la meglio contro le polacche del Developres Resovia nei quarti di finale. La quarta forza della Sultanlar Ligi (il massimo campionato anatolico) è allenata da da coach Giulio Bregoli e può fare affidamento su diverse stelle del panorama internazionale, a cominciare dalle attaccanti Ebrar Karakurt e Magdalena Stysiak e dalla centrale Dana Rettke.

Dall’altra parte del tabellone, invece, Conegliano attenderà la vincente del confronto tra Milano e VakifBank Istanbul: le Campionesse d’Europa hanno liquidato lo Zeren Spor Ankara e ora attendono di scoprire se dovranno dare vita a un derby con le meneghine o se dovranno incrociare le turche di coach Giovanni Guidetti. Paola Egonu e compagne saranno chiamate alla grande impresa in trasferta dopo aver perso l’incontro d’andata al tie-break.

TABELLONE FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Conegliano vs Milano/VakifBank Istanbul

Scandicci vs Eczacibasi Istanbul

CALENDARIO FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Sabato 2 maggio

Orario da definire Semifinale 1: Conegliano vs Milano/VakifBank Istanbul

Orario da definire Semifinale 2: Scandicci vs Eczacibasi Istanbul

Domenica 3 maggio

Orario da definire Finale Champions League 2026 di volley femminile