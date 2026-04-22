Milano-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

La finale scudetto cambia volto e si riaccende all’improvviso. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava un epilogo scritto, oggi è diventato un confronto apertissimo: gara-4 tra Milano e Conegliano, in programma mercoledì sera all’Allianz Cloud, rappresenta un passaggio chiave per il titolo. Le venete conducono ancora 2-1 nella serie e hanno a disposizione un nuovo match point, ma la vittoria lombarda in gara-3 ha rimesso tutto in discussione, riportando equilibrio tecnico e psicologico.

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

Il segnale più forte arrivato dall’ultimo confronto è stato il netto cambio di inerzia. Milano è riuscita a mettere in crisi i meccanismi consolidati di Conegliano, trovando continuità soprattutto nella fase di break e togliendo ritmo alla costruzione offensiva delle campionesse d’Italia. La squadra di Stefano Lavarini ha alzato la qualità al servizio e nella gestione del contrattacco, elementi che hanno inciso in maniera determinante nel ridurre la fluidità del gioco orchestrato da Joanna Wolosz. In questo contesto, il riferimento offensivo resta Paola Egonu, protagonista assoluta con una prestazione dominante da 34 punti. La sua capacità di sostenere un alto volume di palloni e di incidere nei momenti decisivi rappresenta il perno attorno a cui ruota l’intero sistema milanese. Ma, accanto a lei, sono arrivate risposte importanti: Hena Kurtagic ha fatto la differenza a muro, mentre Lanier e Piva hanno garantito quella continuità in banda che era mancata nelle prime due sfide.

Dall’altra parte della rete, Conegliano è chiamata a una reazione immediata e profonda. Le Pantere hanno mostrato qualche crepa proprio nei fondamentali che avevano costruito la loro superiorità, a partire dalla ricezione, meno solida del solito e incapace di sostenere un attacco vario ed efficace. Isabelle Haak resta una certezza, ma servirà un contributo più incisivo da parte di Gabi e Zhu Ting, chiamate a dare equilibrio e peso offensivo per evitare che il gioco diventi prevedibile. Un aspetto determinante sarà la gestione dei momenti chiave. Se nelle prime due gare Conegliano aveva fatto la differenza proprio nei finali di set, in gara-3 è stata Milano a dimostrare maggiore lucidità e tenuta mentale, riuscendo a restare dentro la partita anche nei passaggi più delicati e a colpire nel momento giusto.

Il fattore campo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Milano arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, sostenuta dal proprio pubblico e dalla consapevolezza di aver interrotto una lunga imbattibilità casalinga di Conegliano nei playoff. Le lombarde hanno ora l’occasione di trascinare la serie alla “bella”, mentre le venete devono dimostrare di saper reagire sotto pressione. Dal punto di vista tattico, tutto ruoterà ancora attorno a due snodi fondamentali: efficienza in cambio palla e qualità del contrattacco. Se Milano riuscirà a mantenere aggressività al servizio e continuità nella fase break, potrà continuare a mettere in difficoltà le avversarie. Al contrario, se Conegliano ritroverà ordine in ricezione e maggiore varietà nelle soluzioni offensive, potrà tornare a imporre il proprio ritmo e chiudere la serie. Una sfida che ora, più che mai, si gioca sul filo dell’equilibrio.

Il fischio d’inizio è in programma all’Allianz Cloud di Milano mercoledì 22 aprile con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile su DAZN, Rai Play, VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

A CHE ORA LA FINALE PLAYOFF DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 22 aprile – Allianz Cloud di Milano

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA FINALE PLAYOFF VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD (canale 58)

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.