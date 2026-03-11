Michael Lorenzen: “Ogni volta che puoi fare la storia è incredibile”

Dopo la notte che ha portato l’Italia al centro dell’attenzione mondiale grazie all’8-6 sugli USA nella terza partita del World Baseball Classic, anche i giocatori facenti parte del roster tricolore si sono esaltati non poco per quanto accaduto al Daikin Park (ex Minute Maid Park) di Houston. Ed è comprensibile, ma c’è anche un vento d’attenzione immutata, perché la sfida col Messico arriva dopo neppure ventiquattr’ore.

Queste le parole di Michael Lorenzen, il lanciatore che per quasi cinque riprese si è incaricato di tenere al sicuro il monte azzurro, raccolte dalla FIBS: “Ogni volta che puoi fare la storia, è incredibile. Un upset del genere per un Paese incredibile come l’Italia… Penso che tutti stiano impazzendo in questo momento, ed è fantastico poter dare entusiasmo alla gente. Amo lo sport per questo, amo il baseball per questo, e sono contento che noi, come gruppo di ragazzi, siamo riusciti a ottenere un risultato di questo tipo. Lo abbiamo fatto per la gente del baseball“.

Parola poi a uno dei protagonisti con fuoricampo della notte, Sam Antonacci: “A giudicare dall’esterno, da ciò che si dice di noi, credo che per molti questo risultato sia sorprendente. Ma per noi era un po’ prevedibile. Ed è bello vincere, ma stiamo già pensando a domani e a come pianificare la partita“.

Anche per Jac Caglianone un fuoricampo nella notte di Houston: “Riuscire a riunire tutti questi ragazzi ed essere la squadra che è riuscita a battere gli USA è speciale, e anche a mostrare a tutto il mondo che ci siamo. Siamo ragazzi competitivi. Lavoriamo sodo. E sicuramente in squadra c’è un sacco di talento che sta iniziando a farsi notare“.