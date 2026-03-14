LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il redivivo russo confida nel colpaccio

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Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte l’iberico Carlos ALCARAZ e il russo Daniil MEDVEDEV per l’altro posto in finale, quello della parte alta!

Redivivo, il russo pare tornato ai livelli che ha saputo tenere per un decennio. Il campione Slam di Mosca prova a tornare in finale a Indian Wells, lui che qui non ha mai vinto. Dopo il titolo di Dubai è giunto in semifinale in California senza perdere neanche un parziale per strada, sconfiggendo ai quarti Jack Draper, campione in carica. Vedremo se le ottime premesse saranno sufficienti per fare partita pari.

Carlos Alcaraz è il tennista più forte della corrente generazione, e prova a vincere questo torneo per la terza volta. Il 7 volte campione Slam ha dalla sua una forma straripante, visto che non ha ancora perso una partita nella stagione in corso vincendo gli Australian Open e il 500 di Doha. Tutti sognano la finale Sinner-Alcaraz, ma i due fenomeni ‘moderni’ hanno pane per i loro denti nelle rispettive semifinali.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte lo spagnolo Carlos ALCARAZ e il russo Daniil MEDVEDEV per l’altro posto in finale: vi aspettiamo dopo Sinner, non prima delle 23!