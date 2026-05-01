L’infortunio di Alcaraz potrebbe essere peggiore del previsto? Dalla Spagna “spaventano” il murciano…

“L’infortunio di Carlos Alcaraz potrebbe essere più lungo di quello che si possa pensare”. Parole decisamente preoccupanti quelle rilasciate dal dottor José Luis Martinez Romero, chirurgo specialista spagnolo, al Mundo Deportivo. Uno scenario che sembra andare ulteriormente a complicare un quadro già di per sé non semplice per il numero 2 del mondo.

Andiamo con ordine nella storia recente del tennista murciano. Dopo un avvio di stagione di altissimo livello con il fiore all’occhiello rappresentato dalla vittoria all’Australian Open, lo spagnolo ha rallentato in concomitanza con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, prima della sconfitta in finale a Monte Carlo contro Jannik Sinner. La terra rossa del Principato ha fatto da antipasto al torneo di Barcellona appuntamento nel quale abbiamo assistito al ritiro del 7 volte vincitore di un torneo del Grande Slam.

La motivazione? Com’è ben noto un infortunio al polso destro lo ha fermato e, se inizialmente si pensava che lo stop potesse essere breve, con il passare dei giorni il quadro è andato peggiorando in maniera netta. Dopotutto, notizia di pochi giorni fa, Carlos Alcaraz ha già annunciato che non avrebbe potuto prendere parte né agli Internazionali di Roma, né al Roland Garros. Già di per sé questa poteva essere una notizia sconfortante per il classe 2003. Ma, come detto, Mundo Deportivo ha ulteriormente peggiorato lo scenario che, va detto, nelle ultime ore ha messo in pericolo anche Wimbledon per il due-volte vincitore del torneo londinese.

Il dottor José Luis Martinez Romero ha spiegato il suo punto di vista sull’infortunio del fuoriclasse iberico: “È un problema che si risolve con riposo e trattamenti in molti casi, in questo caso non è nulla di preoccupante e se parliamo di una tenosinovite acuta il recupero è stimato in un periodo che va tra le quattro o le sei settimane. Se, però, l’infortunio arrivasse da lontano e fosse una cosa cronica, si potrebbe parlare di uno stop che potrebbe fermare Alcaraz dai 3-4 mesi fino ai 6″. Carlos Alcaraz incrocia le dita e confida che il suo infortunio possa essere decisamente meno complicato, con la speranza di un ritorno rapido ed al 100%.