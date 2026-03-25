F1, statistiche GP Giappone. Lewis Hamilton riprenderà il discorso vincente interrotto nel 2018?

L’autodromo di Suzuka si appresta a ospitare l’edizione 2026 del Gran Premio del Giappone, terzo atto del Mondiale corrente. Si gareggerà nella pista edificata nel sud dell’Isola dell’Honshu per la trentaseiesima volta, nonostante sia la quarantesima edizione tout-court dell’evento (corso quattro volte al Fuji).

Di nuovo, assisteremo a un GP del Sol Levante primaverile. Bisogna ancora farci il callo, avendolo sempre visto tra l’inizio e la fine dell’autunno. Cionondimeno, la razionalizzazione degli spostamenti (e la presa di consapevolezza che fissare la gara a ottobre significava collidere con la fine della stagione dei tifoni) hanno cambiato le carte in tavola.

In questo modo, il Gran Premio del Giappone non può più essere quello decisivo per l’assegnazione del titolo, come accaduto ben 13 volte nella storia, soprattutto tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del XXI secolo. La dinamica ha contribuito ad aumentare il fascino della pista di Suzuka, diventata a tutti gli effetti un crocevia per una serie di accadimenti di portata epocale.

I NUMERI DEL GP DI GIAPPONE

Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (6)

Il tedesco ha trionfato nel 1995, 1997, 2000, 2001, 2002 e 2004. Tuttavia, ha perso il primato di affermazioni consecutive, strappatogli lo scorso anno da Max Verstappen (quattro).

Pilota con più pole position: Michael SCHUMACHER (8)

Il teutonico è partito davanti a tutti nel 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004. Ovviamente il filotto di 5 pole consecutive è record relativamente al Giappone.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Suzuka.

4 – HAMILTON Lewis (2014, 2015, 2017, 2018)

4 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023, 2024, 2025)

1 – ALONSO Fernando (2006)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

Hamilton e Alonso vantano per un ulteriore successo in Giappone, essendosi imposti al Fuji rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

Piloti in attività con almeno una pole position a Suzuka.

4 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023, 2024, 2025)

2 – HAMILTON Lewis (2017, 2018)

Hamilton ha però ottenuto quattro pole in Giappone, essendo scattato per due volte davanti a tutti anche al Fuji.

Piloti in attività già saliti sul podio di Suzuka.

7 (4-2-1) – VERSTAPPEN Max

7 (4-0-3) – HAMILTON Lewis

4 (1-1-2) – ALONSO Fernando

2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri

2 (0-2-0) – PEREZ Sergio

2 (0-2-0) – NORRIS Lando

2 (0-0-2) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – PIASTRI Oscar

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

A questi dati, relativi appunto alla sola Suzuka, bisogna aggiungere una vittoria per Hamilton e Alonso, raccolta al Fuji.

Team con più vittorie: RED BULL (8)

Proprio lo scorso anno, la Red Bull ha superato McLaren e Ferrari, diventando la struttura con più affermazioni a Suzuka, seppur raccolte con soli due piloti (Sebastian Vettel ha trionfato nel 2009, 2010, 2012, 2013; Max Verstappen ha primeggiato nel 2022, 2023, 2024, 2025).

Va tuttavia rimarcato come la McLaren sia a 9 se guardiamo al GP del Giappone tout-court, essendosi fregiata di due affermazioni ottenute al Fuji (1977 con James Hunt e 2007 con Lewis Hamilton).

Team con più pole position: FERRARI (10)

La Scuderia di Maranello è stata la più rapida in qualifica con Gerhard Berger (1987), Michael Schumacher (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004), Rubens Barrichello (2003), Felipe Massa (2006) e Sebastian Vettel (2019).

Team in griglia con vittorie a Suzuka.

8 – Red Bull

7 – McLaren

7 – Ferrari

6 – Mercedes

3 – Williams

Team in griglia con pole position a Suzuka.

10 – Ferrari

9 – Red Bull

5 – Mercedes

4 – McLaren

4 – Williams

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 35 GP disputati a Suzuka…

– In 19 occasioni (52,9%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 30 occasioni (85,7%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere a Suzuka è stato Kimi Räikkönen, scattato dal 17° posto nel 2005.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

BERGER Gerhard

Ferrari (1987); McLaren (1991)

SCHUMACHER Michael

Benetton (95); Ferrari (97, 2000, 01, 02, 04)

– Inoltre Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Giappone con due team differenti, ma non sullo stesso tracciato. Il britannico si è imposto con la McLaren al Fuji nel 2007 per poi trionfare con la Mercedes a Suzuka nel 2014, 2015, 2017 e 2018.

EXTRA

– Lewis Hamilton e Fernando Alonso possono, appunto, vantarsi di aver vinto il Gran Premio di Giappone su due tracciati diversi.