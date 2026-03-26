F1 su TV8, GP Giappone 2026: orari in chiaro da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Giappone di F1 avrà luogo domenica 29 marzo. Il terzo atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore 7:00 europee. Chiaramente, lo schieramento di partenza sarà stabilito dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 7:00 italiane di sabato 28. Si correrà per la trentaseiesima volta a Suzuka.

Edificato circa 150 km a est di Osaka, Suzuka è l’unico circuito della F1 a essere dotato di una caratteristica “forma a otto”. Concepito negli anni ’80, l’autodromo giapponese non ha mai subito modifiche di rilievo, restando fedele al suo lay-out originario. La pista è pertanto “vecchio stile” con una carreggiata stretta e vie di fuga talvolta minime.

Suzuka è peraltro uno dei contesti più iconografici che esistano. D’altronde, è stato il palcoscenico sul quale si sono decisi svariati titoli mondiali. Dal 1988 al 2000, il Gran Premio del Giappone è stato quello decisivo per l’Iride ben 8 volte. D’altronde, sino al 2023 si correva in autunno. Lo spostamento in primavera è avvenuto dal 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Giappone 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 – GP GIAPPONE F1 2026

Sabato 28 marzo

Ore 14:00, Qualifiche (Differita)

Domenica 29 marzo

Ore 14:15, GRAN PREMIO (Differita)

GP GIAPPONE F1 2026 – PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 27 marzo (orari italiani)

Ore 3:30-4:30, Prove libere (I)

Ore 7:00-8:00, Prove libere (II)

Sabato 28 marzo (orari italiani)

Ore 3:30-4:30, Prove libere (III)

Ore 7:00-8:00, Qualifiche

Domenica 29 marzo (orari italiani)

Ore 7:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.