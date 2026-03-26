Max Verstappen caccia un giornalista dalla conferenza stampa: cos’è successo in Giappone e motivi

Max Verstappen ha offerto una versione di sé molto nervosa durante la conferenza stampa che ha aperto il fine settimana del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. Il pilota olandese si è fortemente arrabbiato con un giornalista inglese del Guardian e si è sfogato in maniera plateale: “Non parlo finché non se ne va“. L’alfiere della Red Bull non ha gradito la presenza di Giles Richard, il quale lo aveva stuzzicato lo scorso anno ad Abu Dhabi, quando il pluricampione del mondo era in lizza per il titolo iridato.

Dopo un breve scambio con il giornalista, Max Verstappen ha mantenuto ferma la propria posizione e il redattore del Guardian ha deciso di allontanarsi dalla sala stampa. Un momento che ha fatto parecchio discutere e che mette in evidenza l’influenza dei protagonisti del Circus nei confronti della stampa, in alcuni casi non gradita. Il momento non è di certo dei migliori per il pilota, reduce da un paio di prove tra Australia e Cina parecchio deludenti.

Max Verstappen è stato chiaro: “Al momento siamo ben lontani dal livello degli anni passati, quindi penso solo a questo fine settimana e a dove saremo. Le regole? Spero si possa cambiare questo sistema il prima possibile. Spero potremo sfruttare questa pausa per capire meglio la nostra macchina. Imparare dalle gare precedenti e cercare di essere più vicini alla testa della corsa. Credo che questo sia il nostro obiettivo. Il weekend in Cina non è stato dei migliori per noi, quindi spero che per un po’ rimanga il nostro peggiore. In questo senso, la pausa sarà positiva“.