L’America continua a regalare spettacolo e la gara IMSA di Sebring ne è stata l’ennesima conferma. Tra sorpassi, colpi di scena, strategie e momenti decisivi, lo show non è davvero mancato.

A raccontare i passaggi più importanti della corsa ci sono Biagio Maglienti e Luca Pellegrini, con un’analisi completa dei momenti salienti della gara e tanti aneddoti legati al mondo delle competizioni endurance americane. Il valore aggiunto è proprio l’esperienza di Maglienti, profondo conoscitore dei campionati USA, capace di offrire dettagli, curiosità e chiavi di lettura che rendono ancora più affascinante il racconto di Sebring.

Nel video c’è spazio anche per un accenno al Nürburgring, dove Max Verstappen si è imposto al volante di una Mercedes, in un risultato che ha inevitabilmente acceso l’attenzione degli appassionati.

Un contenuto pensato per chi segue da vicino il motorsport internazionale, l’endurance e tutto il fascino delle corse americane.