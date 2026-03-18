Marco Bezzecchi motivato: “Felice di correre in Brasile, dobbiamo continuare a lavorare”

Dove eravamo rimasti? Nel primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in Thailandia le emozioni non sono mancate e duelli appassionanti hanno tenuto banco. A distanza di oltre due decenni il Circus delle due ruote torna in Brasile, per una prima volta assoluta a Goiânia e con un Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) che per la prima volta è leader della classifica.

Il centauro spagnolo della KTM, visto il successo nella Sprint e il secondo posto nel GP di Buriram, guida la graduatoria con 32 punti e 7 lunghezze di vantaggio su Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), a segno nella gara domenicale e autore di un errore nella Sprint. Più attardati i piloti Ducati Factory: 8° Marc Marquez con 9 punti e 10° Francesco Bagnaia con 8.

Bezzecchi si presenterà al via del fine-settimana sudamericano con la voglia di massimizzare il proprio pacchetto, che ha molto impressionato nel round thailandese. “Sono estremamente felice di andare in Brasile e non vedo l’ora di scoprire questa nuova pista“, ha dichiarato il romagnolo in avvicinamento al week end.

“Sono sicuro che sarà fantastico correre in un nuovo paese e incontrare nuovi fan, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione non manca a tutto il team“, ha aggiunto. Il target sarà quello di dare continuità di risultati e, se possibile, approfittare delle difficoltà della Rossa nella messa a punto.