MotoGP, Marco Bezzecchi verso il GP del Brasile: “Spero di fare un buon weekend, la motivazione non manca”

All’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna si correrà nel prossimo fine settimana il GP del Brasile valido per il Motomondiale 2026: la seconda tappa stagionale della MotoGP vedrà protagoniste le Aprilia dell’azzurro Marco Bezzecchi e dello spagnolo Jorge Martin, che hanno parlato ai microfoni dell’ANSA.

Il pilota italiano è secondo in classifica e punta ad impensierire Pedro Acosta: “Sono estremamente felice di andare in Brasile e non vedo l’ora di scoprire questa nuova pista. Sono sicuro che sarà fantastico correre in un nuovo Paese ed incontrare nuovi fan, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione non manca a tutto il team“.

Il suo compagno di squadra, l’ex campione del mondo spagnolo Jorge Martin, è quarto nella classifica iridata: “Sono molto emozionato di iniziare su questa nuova pista e sono fiducioso che il lavoro svolto in Thailandia ci darà una buona base su cui lavorare anche in Brasile. Dovremo essere estremamente attenti a fornire il feedback giusto, perché una nuova pista è sempre impegnativa e ci saranno molte cose da mettere a punto. Tuttavia, penso che insieme al team di Marco saremo in grado di essere competitivi. Non vedo l’ora di arrivare in Brasile. È un paese che mi piace davvero molto“.