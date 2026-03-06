Lukas Hofer sfiora il podio nell’individuale di Kontiolahti: non basta il 20/20. Perrot implacabile

Lukas Hofer trova lo zero al poligono e si spinge fino ai piedi del podio nella 20 km individuale maschile di Kontiolahti, in Finlandia, nella gara che apre anche per gli uomini la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: successo del transalpino Eric Perrot, che ipoteca la classifica generale ed intanto conquista la graduatoria di specialità, vincendo quest’oggi davanti ai norvegesi Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen.

I primi quattro trovano tutti lo zero al poligono e, per questo, fanno il vuoto: il transalpino Eric Perrot vince con il crono di 44’55″7, rifilando 29″9 al norvegese Sturla Holm Laegreid, alla piazza d’onore, e 47″9 all’altro norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, sul gradino più basso del podio. Il francese all’ultimo poligono è l’unico ad avere un errore di margine su Lukas Hofer, con l’azzurro che resta ai piedi del podio, quarto con un distacco di 1’18″1.

Molto vicini tra loro gli atleti alle spalle dell’italiano: due errori per il tedesco Philipp Nawrath, quinto a 2’19″6, davanti all’altro norvegese Martin Uldal, sesto, con 19/20 al tiro, a 2’20″1, mentre fa 20/20 lo sloveno Jakov Fak, settimo a 2’22″3, che precede il francese Fabien Claude, ottavo a 2’23″4. Completano la top ten il lettone Andrejs Rastorgujevs, nono a 3’03″8, e l’altro norvegese Johannes Dale-Skjevdal, decimo a 3’11″9.

In casa Italia va a punti anche Nicola Romanin, che commette due errori al tiro, equamente distribuiti nelle ultime due serie, ed è 27° a 4’58″0, piazzamento che non dovrebbe però bastare per la qualificazione alla mass start. Più indietro, invece, Patrick Braunhofer, 56° con tre bersagli mancati, a 6’38″7, e Christoph Pircher, 85° con 14/20 al poligono, a 9’32″1.

In classifica generale consolida il primato il transalpino Eric Perrot, che si porta a quota 924 e non ha più rivali, dato che Tommaso Giacomel, secondo con 797, ha chiuso in anticipo la stagione, mentre lo svedese Sebastian Samuelsson, oggi 12°, è terzo a quota 697, a -227 punti. La Coppa del Mondo di specialità va sempre a Perrot, che chiude a quota 211, mentre col quarto posto odierno termina in quinta posizione Lukas Hofer, con 123 punti.