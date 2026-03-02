Luciano Darderi ora merita una chance in Coppa Davis. Risultati eclatanti, non può essere ignorato

La crescita di Luciano Darderi non è più una suggestione, ma un dato certificato dai risultati. L’italo-argentino continua a scalare posizioni nel ranking mondiale, consolidando una dimensione ormai stabile nel circuito maggiore. L’ultimo segnale è arrivato dal successo nell’ATP 250 di Santiago del Cile, dove ha superato in finale il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6 (6) 7-5. Una vittoria sofferta, costruita con solidità mentale nei momenti decisivi, che gli ha consegnato il quinto titolo ATP in carriera.

Un dato spicca più di altri: tutti i trofei conquistati sono arrivati sulla terra battuta. Il bilancio nelle finali disputate sul rosso parla di cinque vittorie e una sola sconfitta, numeri che delineano un profilo specialistico di altissimo livello sul “mattone tritato”. Senza scomodare paragoni ingombranti, è significativo che, fatta eccezione per Jannik Sinner, sia proprio Darderi l’azzurro più vincente dall’inizio del 2025 a oggi. È vero, non si tratta di tornei di prima fascia, ma liquidare questi successi come marginali sarebbe riduttivo: vincere, a qualsiasi livello del circuito ATP, richiede continuità, maturità tattica e gestione della pressione.

Il salto di qualità, però, non si limita alla terra battuta. Gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open rappresentano un passaggio chiave nel percorso di crescita del classe 2002. Sul cemento di Melbourne, Darderi ha mostrato adattabilità e progressi nel servizio e nella risposta, elementi che ne stanno ampliando il repertorio tecnico. Non sorprende, dunque, che l’attuale classifica lo collochi al numero 21 del mondo, con prospettive concrete di ingresso in top 20 a breve termine.

In questo scenario si inserisce con forza il tema Coppa Davis. L’attuale formato della competizione, più concentrato e strategico nella gestione delle convocazioni, rende preziosa la profondità della rosa. Con Sinner e Lorenzo Musetti stabilmente nella fascia altissima del ranking e alle prese con calendari sempre più intensi, la presenza di un giocatore solido e in fiducia come Darderi diventa un’opzione di grande valore.

La concorrenza interna, peraltro, è tutt’altro che trascurabile. Flavio Cobolli, reduce dal successo nell’ATP 500 di Acapulco e già protagonista insieme a Matteo Berrettini nella terza affermazione consecutiva dell’Italia in Davis, ha rafforzato ulteriormente la propria candidatura, attestandosi al numero 15 del mondo. Una competizione virtuosa che certifica lo stato di salute del movimento azzurro.

Per il capitano non giocatore Filippo Volandri, oggi alla guida della Nazionale, l’abbondanza rappresenta al tempo stesso una risorsa e una responsabilità. Le scelte non saranno semplici, ma è proprio questa complessità a testimoniare la maturità raggiunta dal tennis italiano. In questo contesto, Darderi non è più una promessa in cerca di spazio: è una realtà consolidata che, numeri alla mano, ha pieno titolo per ambire a un ruolo da protagonista anche in Coppa Davis.