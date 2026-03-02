La soddisfazione di Luciano Darderi: “Vincere a Santiago mi dà molta fiducia per il resto dell’anno”

Missione compiuta per Luciano Darderi. L’italo-argentino ha conquistato il quinto titolo in carriera nel massimo circuito internazionale del tennis. Il giocatore di origini sudamericane si è imposto in finale contro il tedesco Yannick Hanfmann col punteggio di 7-6 (5) 7-5, dando seguito alla sua serie di vittorie sulla terra rossa, in un bilancio di 5 affermazioni e 1 ko negli atti conclusivi disputati.

“È una sensazione fantastica. Non mi aspettavo di vincere questa settimana qui, perché non ho mai giocato più dei quarti di finale, quindi sono molto felice“, ha detto il 24enne prima della cerimonia di premiazione. “È la mia seconda finale dell’anno, quindi vincere un titolo così presto è davvero impressionante e mi dà molta fiducia per il resto dell’anno“.

Insieme al titolo vinto questa settimana da Flavio Cobolli ad Acapulco, il trionfo di Darderi segna anche la quinta volta nell’Era Open in cui due italiani fanno proprio un torneo nella stessa settimana. La coppia aveva già raggiunto questo traguardo nel marzo dell’anno scorso, quando Darderi vinse a Marrakech e Cobolli a Bucarest.

Una replica che sta a certificare la bontà del tennis italiano maschile in questo momento, al di là delle eccellenze in classifica mondiale rappresentate da Jannik Sinner (n.2 del mondo) e da Lorenzo Musetti (n.5 ATP). Vedremo se il Bel Paese avrà modo di aggiornare ulteriormente questa statistica.