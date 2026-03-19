Lorenzo Musetti: “Ho bisogno di un po’ di tempo per sentirmi al 100% in campo”

L’ATP ha ufficializzato il forfait di Lorenzo Musetti dal Masters 1000 di Miami: l’azzurro, uscito di scena al primo turno ad Indian Wells, dove era tornato in campo dopo il ritiro agli Australian Open, salterà il torneo in Florida a causa di un infortunio al braccio destro.

Lorenzo Musetti ha annunciato lo stop tramite una story su Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto ritirarmi dal Miami Open. Adoro giocare qui, ma ho solo bisogno di un po’ di tempo per sentirmi al 100% in campo. Apprezzo il vostro supporto e non vedo l’ora di vedervi tutti durante la stagione sulla terra battuta!“.

Dunque nessun cenno da parte dell’azzurro al tipo di infortunio in cui è incappato, ma è l’ATP a rivelare il problema al braccio destro: dunque si tratta di una motivazione differente rispetto al ritiro degli Australian Open, quando fu fermato nei quarti contro Djokovic da un infortunio alla coscia destra.

Musetti a Miami aveva raggiunto lo scorso anno gli ottavi di finale, dunque perderà 100 punti nel ranking ATP: il rientro è previsto in Europa sulla terra battuta, dove nel 2025 aveva raggiunto la finale a Montecarlo e le semifinali al Roland Garros, a Madrid ed a Roma, totalizzando 2250 punti nei 4 tornei citati.