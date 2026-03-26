Lorenzo Minh Casali: “In recupero dall’infortunio, ma c’è da aspettare. Siamo una bella squadra per Los Angeles”

Lorenzo Minh Casali è stato l’ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il ginnasta classe 2002 ha fatto il punto della situazione dopo l’infortunio che lo ha fermato e lo ha costretto anche ad una operazione. Uno stop che lo ha costretto a saltare i Campionati Nazionali Assoluti di ginnastica artistica a Quartu Sant’Elena nel settembre 2025.

Lorenzo Casali iniziando raccontando il suo presente: “Io faccio sempre il massimo e do tutto, anche quando non gareggio. Sinceramente non gareggiare e vedere la squadra in difficoltà, fa male al cuore. Io ci ho provato e spero di dare una mano entro la terza tappa di Serie A”.

Il percorso dopo l’infortunio come procede? “Direi che va avanti ad alti e bassi, come è normale che sia dopo un infortunio serio che mi ha anche portato all’intervento. Io sto cercando di rimettermi in una forma decente, poi penserò al bagaglio tecnico. L’importante penso che sia tornare ad una forma adatta, poi, anche se avrò un bagaglio piccolo, darò una mano, anche con esercizi semplici ma che possono dare un punteggio dignitoso. Ci sarà da aspettare ancora almeno un mese anche perché per il momento si procede un giorno bene, due male, due bene, uno male. In poche parole devo vivere alla giornata. Io sono sempre in palestra, è impossibile starne fuori”.

Su cosa si sta concentrando l’atleta anconetano? “Mi sto allenando soprattutto sugli anelli e nel corpo libero. Cerco di divincolarmi nel migliore modi per vedere un po’ la luce in fondo al tunnel. Sto provando le parallele, un po’ tutti gli attrezzi, tranne il cavallo che è il più problematico. Faccio quasi tutto, ma mancano alcuni dettagli che, per colpa dell’infortunio, non posso ancora fare. Per fortuna gli anelli non mi danno problemi”.

Gli obiettivi per i prossimi mesi? “Provando a essere ottimisti posso fare un programma a lungo termine. L’infortunio non è stato serissimo ma, come detto, mi ha costretto all’operazione. Vivo settimana per settimana, se non giorno per giorno. Per gli Europei non mi sbilancio ancora. Los Angeles 2028? Che dire? Fatta una Olimpiade perchè non farne due? La squadra è bella ed unita”.

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