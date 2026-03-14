ArtisticaGinnastica e cultura fisica
Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Biella. I migliori sono stati…
Oggi pomeriggio a Biella si è disputata la seconda tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre.
PODI INDIVIDUALI SECONDA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2026
FEMMINILE
VOLTEGGIO (solo un salto)
1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.200
2. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.100
3. Anthea Sisio (Artistica ’81 Trieste) 13.850
PARALLELE ASIMMETRICHE
1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.500
2. Elena Colas (Renato Serra Cesena) 14.350
3. July Marano (Ginnastica Civitavecchia) 13.700
Ginnastica artistica, Vercelli domina in Serie A1 con Melnikova e Perotti. Esposito convince alla trave, si rivede Tonelli
TRAVE
1. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 14.200
2. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.050
3. Elena Colas (Renato Serra Cesena) 13.350
CORPO LIBERO
1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.050
2. Emma Fioravanti (Milanese Forza e Coraggio) 13.650
3. Elena Colas (Renato Serra Cesena) 13.350
MASCHILE
CORPO LIBERO
1. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.750
2. Achille Montrasio (Ares) 13.850
3. Pietro Mazzola (Sampietrina Seveso) 13.750
CAVALLO CON MANIGLIE
1. Gabriele Targhetta (Spes Mestre) 14.600
2. Edoardo De Rosa (Gymnastic Romagna Team) 14.450
3. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 13.850
ANELLI
1. Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno) 13.900
2. Arthur Davtyan (Artistica Brescia) 13.850
3. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.750
Ginnastica artistica, la Pro Carate firma la doppietta in Serie A1. Che cavallo di Targhetta, Maresca solido
VOLTEGGIO (solo un salto)
1. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.450
2. Ares Federici (Spes Mestre) 14.200
3. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 14.100
PARALLELE PARI
1. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 14.050
2. Lay Giannini (Giovanile Ancona) 13.900
3. Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese) 13.600
SBARRA
1. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.600
2. Stefano Patron (Spes Mestre) 13.600
3. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 13.550