ArtisticaGinnastica e cultura fisica
Ginnastica artistica, la Pro Carate firma la doppietta in Serie A1. Che cavallo di Targhetta, Maresca solido
La Ginnastica Pro Carate ha vinto la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, replicando a Biella il successo conseguito due settimane fa a Modena. I brianzoli hanno avuto la meglio in terra piemontese con il riscontro di 241.600, propiziato dalle prove del russo Arsenii Dukhno (14.750 al corpo libero, 14.450 al volteggio, 13.550 alle parallele e alla sbarra, 13.850 al cavallo per il Campione del Mondo juniores nel concorso generale), di Yumin Abbadini (13.400 alle parallele, 13.100 alla sbarra, 13.750 al cavallo, 13.650 al quadrato) e Riccardo Villa (13.750 al corpo libero, 132.00 alla sbarra, 13.800 alla tavola).
Il Gymnastic Roma Team si è meritato il secondo gradino del podio (239.500) con Edoardo De Rosa (14.450 al cavallo) e Manrique Larduet (13.750 agli anelli, 14.050 alle parallele, 14.100 al volteggio) a fare la differenza. Terza piazza per la Spes Mestre (237.850) di Gabriele Targhetta (superbo 14.600 al cavallo), Ares Federici (14.200 al volteggio), Stefano Patron e Nicolò Mozzato, scivolata indietro di una piazza rispetto al riscontro del PalaPanini. L’Artistica Brescia dell’armeno Artur Davtyan e Manuel Berettera ha concluso in quarta posizione (233.650), davanti alla Ares (quinta con 230.100) e alla EUR Roma (sesta con 228.650).
Settimo posto per la Pro Patria Bustese (228.600) di Nicola Bartolini (13.900 al volteggio e 13.150 al corpo libero) e Casimir Gerard Schmidt, mentre i Campioni d’Italia della Ginnastica Ferrara si sono fermati in ottava posizione con 228.350 davanti alla Ginnastica Sampietrina (227.100). Salvatore Maresca è stato valutato in 13.900 agli anelli dopo aver raggiunto la finale in Coppa del Mondo a Baku, il suo risultato è servito per il decimo posto della Ginnastica Salerno (226.100) davanti alla Giovanile Ancona (225.100) e alla Ginnastica Civitavecchia (215.550).