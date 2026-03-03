Federico Pellegrino chiuderà la carriera al Gran Finale: scelte sede e date, in palio i tricolori

Federico Pellegrino chiuderà la propria carriera agonistica nel weekend del 27-29 marzo, quando a Saint-Barthélemy (località in Valle d’Aosta) andrà in scena il Gran Finale, evento che permetterà al fuoriclasse valdostano di congedarsi e che assegnerà anche 27 titoli italiani di sci di fondo.

Dopo aver conquistato due medaglie di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (staffetta e team sprint), l’azzurro saluterà a 35 anni di fronte al proprio pubblico, con all’attivo anche 21 vittorie e 62 podi in Coppa del Mondo, quattro medaglie ai Giochi e quattro podi ai Mondiali.

Il Gran Finale, fortemente voluto dallo stesso azzurro, sarà una grande festa dello sci di fondo e riunirà atleti, tecnici e dirigenti di ieri e di oggi, insieme a numerosi protagonisti dello sport italiano. Attesi oltre 1.400 atleti che, nelle tre giornate, indosseranno almeno un pettorale tra Campionati Italiani Assoluti e Master, Coppa Italia Giovani, Nordic Tor Vda, Fis Popular e gare promozionali under 14.