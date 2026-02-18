Elia Barp: “Per me è fantastico aver vinto due medaglie con Pellegrino, è sempre stato il mio idolo”

Seconda medaglia olimpica nella storia della carriera di Elia Barp. A coronamento di una validissima stagione di Coppa del Mondo, per lui arriva, a 23 anni, un altro tocco da accoppiare alla staffetta, quello della team sprint in coppia con Federico Pellegrino: un bronzo che per lui è soltanto l’inizio.

Le prime dichiarazioni di Barp, raccolte da Eurosport attraverso il feed olimpico, lo vedono essere felice soprattutto per chi è l’uomo al suo fianco: “Per me è fantastico aver vinto due medaglie con lui, è sempre stato il mio idolo, gareggiare e vincere insieme è il massimo per me“.

Adesso per Barp c’è un grande obiettivo: quello di continuare a crescere, perché il suo vero obiettivo sarà legato ai prossimi due cicli olimpici, quelli delle Alpi Francesi nel 2030 e di Salt Lake City, dove nel 2034 si ritornerà dopo 32 anni.

L’Italia chiuderà le Olimpiadi in casa con le due 50 km, nelle quali è ancora tutto da vedere per chi vi parteciperà, almeno per buona misura. In sostanza, appare chiaro che la 50 km verrà disputata da chi ha patito meno le fatiche di queste due settimane, che sono state molto intense per tutti e tutte.