Sci di fondo, la 50 km di Holmenkollen resta “la Roubaix” della disciplina, nonostante la mass start

La Coppa del Mondo di sci di fondo è pronta a cimentarsi nella sua tappa più iconografica, quella di Holmenkollen, dove si gareggerà esclusivamente nella giornata di sabato 14 marzo. Il programma prevede la storica 50 km, che fortunatamente torna in calendario dopo la sciagurata assenza del 2025. Dodici mesi orsono si decise di non disputarla per evitare di sottoporre gli atleti a due 50 km nell’arco di pochi giorni.

Tuttavia, Holmenkollen senza la 50 km è esattamente come Wimbledon senza l’erba, come la Parigi-Roubaix senza il pavé, come l’autodromo di Spa-Francorchamps senza l’Eau Rouge e il Radillon. In altre parole, non ha alcun senso! Il vulnus dell’anno scorso è stato sanato e torneremo a vedere “la” gara, quella con l’articolo determinativo, la cui vittoria è equiparata alla conquista di un oro olimpico o mondiale.

In questo 2026 la competizione si disputerà a skating, dinamica che nell’ultimo decennio si è verificata solo due volte (2018 e 2023). Ovviamente, si competerà nel format della mass start. L’ultima partenza a intervalli è andata in scena nell’ormai lontano 2008. Dal 2010 in poi, solo partenze in linea.

OSLO MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

50 km Mass Start (Tutti i precedenti)

2010 (*): 1) Northug – 2) Piller Cottrer – 3) Vittoz

2011 {WCH} (*): 1) Northug – 2) Vylegzhanin – 3) Gjerdalen

2012 (°): 1) Rønning – 2) Cologna – 3) Sundby

2013 (*): 1) Legkov – 2) Sundby – 3) Chernousov

2014 (°): 1) Rickardsson – 2) Sundby – 3) Legkov

2015 (*): 1) Røthe – 2) Cologna – 3) Sundby

2016 (°): 1) Sundby – 2) Dyrhaug – 3) Vylegzhanin

2017 (°): 1) Sundby – 2) Niskanen – 3) Bessmertnykh

2018 (*): 1) Cologna – 2) Sundby – 3) Vylegzhanin

2019 (°): 1) Bolshunov – 2) Vylegzhanin – 3) Larkov

2020 (°): 1) Bolshunov – 2) Krüger – 3) Iversen

2022 (°): 1) Nyenget – 2) Røthe – 3) Tønseth

2023 (*): 1) Krüger – 2) Holund – 3) Nyenget

2024 (°): 1) Klæbo – 2) Nyenget – 3) Golberg

(*) Indica edizione a Skating

(°) Indica edizione in Alternato

50 KM OSLO – TUTTI I PODI ITALIANI

1988 – 2° BARCO Silvano, 3° DE ZOLT Maurilio

1997 – 1° PILLER COTTRER Pietro

2002 – 3° PILLER COTTRER Pietro

2004 – 2° VALBUSA Fulvio

2006 – 2° DI CENTA Giorgio

2010 – 2° PILLER COTTRER Pietro

Tutti i podi azzurri sono arrivati a skating, la tecnica in cui si competerà in questo 2026.