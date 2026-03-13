Sci di fondoSci NordicoSport Invernali
Sci di fondo, la 50 km di Holmenkollen resta “la Roubaix” della disciplina, nonostante la mass start
La Coppa del Mondo di sci di fondo è pronta a cimentarsi nella sua tappa più iconografica, quella di Holmenkollen, dove si gareggerà esclusivamente nella giornata di sabato 14 marzo. Il programma prevede la storica 50 km, che fortunatamente torna in calendario dopo la sciagurata assenza del 2025. Dodici mesi orsono si decise di non disputarla per evitare di sottoporre gli atleti a due 50 km nell’arco di pochi giorni.
Tuttavia, Holmenkollen senza la 50 km è esattamente come Wimbledon senza l’erba, come la Parigi-Roubaix senza il pavé, come l’autodromo di Spa-Francorchamps senza l’Eau Rouge e il Radillon. In altre parole, non ha alcun senso! Il vulnus dell’anno scorso è stato sanato e torneremo a vedere “la” gara, quella con l’articolo determinativo, la cui vittoria è equiparata alla conquista di un oro olimpico o mondiale.
In questo 2026 la competizione si disputerà a skating, dinamica che nell’ultimo decennio si è verificata solo due volte (2018 e 2023). Ovviamente, si competerà nel format della mass start. L’ultima partenza a intervalli è andata in scena nell’ormai lontano 2008. Dal 2010 in poi, solo partenze in linea.
OSLO MASCHILE
I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI
50 km Mass Start (Tutti i precedenti)
2010 (*): 1) Northug – 2) Piller Cottrer – 3) Vittoz
2011 {WCH} (*): 1) Northug – 2) Vylegzhanin – 3) Gjerdalen
2012 (°): 1) Rønning – 2) Cologna – 3) Sundby
2013 (*): 1) Legkov – 2) Sundby – 3) Chernousov
2014 (°): 1) Rickardsson – 2) Sundby – 3) Legkov
2015 (*): 1) Røthe – 2) Cologna – 3) Sundby
2016 (°): 1) Sundby – 2) Dyrhaug – 3) Vylegzhanin
2017 (°): 1) Sundby – 2) Niskanen – 3) Bessmertnykh
2018 (*): 1) Cologna – 2) Sundby – 3) Vylegzhanin
2019 (°): 1) Bolshunov – 2) Vylegzhanin – 3) Larkov
2020 (°): 1) Bolshunov – 2) Krüger – 3) Iversen
2022 (°): 1) Nyenget – 2) Røthe – 3) Tønseth
2023 (*): 1) Krüger – 2) Holund – 3) Nyenget
2024 (°): 1) Klæbo – 2) Nyenget – 3) Golberg
(*) Indica edizione a Skating
(°) Indica edizione in Alternato
50 KM OSLO – TUTTI I PODI ITALIANI
1988 – 2° BARCO Silvano, 3° DE ZOLT Maurilio
1997 – 1° PILLER COTTRER Pietro
2002 – 3° PILLER COTTRER Pietro
2004 – 2° VALBUSA Fulvio
2006 – 2° DI CENTA Giorgio
2010 – 2° PILLER COTTRER Pietro
Tutti i podi azzurri sono arrivati a skating, la tecnica in cui si competerà in questo 2026.