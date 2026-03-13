Sci di fondo, come sta Johannes Høsflot Klæbo? Commozione cerebrale dopo la caduta nella Sprint di Drammen, forse la stagione è finita

È stato pubblicato il primo aggiornamento sulle condizioni di salute di Johannes Høsflot Klæbo, vittima di una violenta caduta nella sprint di Drammen, disputatasi nel pomeriggio di giovedì. Durante la sua semifinale, il fuoriclasse norvegese è capitombolato a seguito di un contatto con lo statunitense Ben Ogden e ha sbattuto violentemente la nuca sulla neve.

Dopo essere rimasto a terra per qualche minuto, lo scandinavo si è rialzato ed è stato accompagnato in ospedale, dove è stato sottoposto agli esami del caso ed è stato trattenuto in osservazione durante la notte. Nella mattinata odierna, il medico della nazionale norvegese Ove Feragen ha spiegato alla stampa la situazione del ventinovenne di Trondheim.

“Ha una leggera commozione cerebrale. Questo significa che andrà monitorato per alcuni giorni. Sicuramente non prenderà parte alla 50 km di Holmenkollen, programmata sabato. Dopodiché, seguiremo con attenzione gli sviluppi e valuteremo se sarà il caso di gareggiare nella tappa finale di Coppa del Mondo prevista a Lake Placid, negli Stati Uniti, settimana prossima. È andata bene considerate le circostanze. Ora tornerà a casa a Trondheim”.

A questo punto, non è da escludere che la stagione di Klæbo possa essere già conclusa. Il dominatore assoluto dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, dove ha vinto 6 ori, ha già conquistato matematicamente sia la Coppa del Mondo assoluta che quella Sprint. Cionondimeno, rischia di venire scavalcato nella Coppa del Mondo delle gare di distanza. Se così fosse, sfumerebbe l’ipotesi di un triplice trionfo nella classifica generale e di specialità mai compiuto da nessuno.