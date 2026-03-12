Cosa è successo a Johannes Hoesflot Klaebo: maxi caduta nella sprint di Drammen!

Si interrompe a quota 12 (conteggiando anche le prove a squadre) l’incredibile striscia vincente di Johannes Hoesflot Klaebo, vittima purtroppo di un brutto incidente in occasione della sprint a tecnica classica di Drammen valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. Il fenomenale padrone di casa norvegese è uscito di scena in semifinale a causa di un episodio davvero sfortunato e inevitabile, provocato dalla caduta di un altro atleta.

Stiamo parlando dello statunitense Ben Ogden, autore del secondo tempo in fase di qualificazione proprio alle spalle di Klaebo. In un tratto di discesa piuttosto stretto (un po’ come quasi tutta la pista di Drammen) ed insidioso, il 26enne americano argento olimpico nel format a Milano Cortina 2026 ha perso l’equilibrio finendo per terra mentre si trovava fianco a fianco con l’idolo locale (un lieve contatto tra i due potrebbe aver generato la caduta) nel tentativo di prendere la scia del leader svedese Anton Grahn.

Ogden, cadendo, ha scatenato un effetto domino che ha visto come risultato finale la caduta di ben quattro dei sei atleti impegnati nella prima semifinale. L’unico “superstite”, oltre a Grahn che guidava il gruppo in quel momento, è stato il ceco Jiri Tuz, mentre tutti gli altri non hanno potuto evitare il fondista statunitense impattando a loro volta con la neve.

La dinamica peggiore ha visto protagonista l’uomo copertina dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, infatti Klaebo ha sbattuto violentemente la testa sulla neve restando a terra per almeno una decina di secondi. Nulla di grave comunque per lo scandinavo, che è rimasto cosciente allontanandosi poi a piedi dal luogo dell’incidente seppur un po’ stordito e sorretto dai medici.