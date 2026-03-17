Sci di fondo, a Lake Placid l’ultima sfida di Federico Pellegrino in Coppa del Mondo. I convocati dell’Italia

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo si terrà a Lake Placid la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, che segnerà anche l’ultima apparizione nel circuito maggiore di Federico Pellegrino. Il fuoriclasse valdostano si ritirerà infatti al termine di questa stagione mettendo fine ad una carriera lunga e ricca di soddisfazioni.

Il faro dello sci di fondo italiano dell’ultimo decennio lascerà ufficialmente l’agonismo tra una decina di giorni in occasione del “Gran Finale” di Saint-Barthélemy (nell’ambito dei Campionati Italiani) sulle nevi della sua Val d’Aosta, ma prima proverà a chiudere in bellezza il suo percorso in Coppa del Mondo sedici anni dopo il suo debutto datato 11 marzo 2010.

A Lake Placid andrà in scena un trittico di gare con nell’ordine una 10 km individuale in tecnica classica con partenza a intervalli seguita da una sprint ed una 20 km mass start in tecnica libera. Il tecnico responsabile della squadra azzurra Markus Cramer ha convocato otto atleti per la trasferta oltreoceano: Pellegrino insieme a Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz e Simone Mocellini in campo maschile; Caterina Ganz, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter nel settore femminile.