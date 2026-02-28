Emma Aicher fa il vuoto nel superG di Soldeu. Giornata storta per l’Italia, ma Goggia resta leader

Emma Aicher domina il primo dei superG in programma a Soldeu. Una prova di forza schiacciante quella della tedesca, che centra il suo quinto successo della carriera in Coppa del Mondo, il terzo nella specialità. Una vittoria netta quella di Aicher, che ha rifilato distacchi importanti a tutte le avversarie. La 22enne nata a Sundsvall in Svezia è stata eccezionale nella parte alta, dove ha fatto la differenza nel tratto di puro scorrimento, portandosi dietro grande velocità. Aicher ha poi tenuto bene nella parte dei curvoni più tecnici, scatenandosi poi ancora nel tratto finale.

Si diceva di distacchi importanti ed infatti Alice Robinson è seconda al traguardo con ben 88 centesimi di ritardo dalla vetta. La neozelandese è stata la migliore nella parte più tecnica, ma ha sbagliato poi nel finale poco prima dell’ultimo dosso, perdendo tanta velocità. Un secondo posto comunque importante per lei, perchè riapre completamente la sfida con Sofia Goggia per la coppa di superG.

Dopo la vittoria di ieri in discesa libera, la svizzera Corinne Suter si conferma sul podio anche in supergigante e conclude in terza posizione a 98 centesimi dalla vetta. Quarto posto per la ceca Ester Ledecka (+1.14), che ha preceduto la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+1.17).

Purtroppo è stata una gara opaca per i colori azzurri. Infatti la migliore è stata Sofia Goggia, che ha terminato solamente al sesto posto. La bergamasca ha sofferto come era prevedibile nella parte alta, ma non è comunque riuscita a fare poi la differenza come sperava sul tecnico, accusando un ritardo di 1.32 da Aicher e soprattutto perdendo punti preziosi nei confronti di Robinson.

Settima la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+1.41) davanti a Laura Pirovano (+1.42), che termina all’ottavo posto dopo una prova con qualche sbavatura di troppo, anche nella zona più tecnica. Completano la Top-10 la francese Laura Gauche (+1.59) e l’austriaca Cornelia Huetter (+1.84).

Purtroppo Federica Brignone ha commesso numerosi errori, soprattutto uno dopo il piano, finendo completamente fuori traiettoria su un curvone verso destra e portandosi dietro questo errore fino al traguardo, terminando quindicesima ad oltre due secondi (+2.17). A punti chiudono anche altre azzurre Elena Curtoni (18ma, +2.51), Roberta Melesi (21ma, +2.58), Sara Allemand (23ma, +2.94), Nicol Delago (24ma, +3.18), Sara Thaler (27ma, +3.40), Nadia Delago (29ma, +3.89). Uscita Asja Zenere.

Si riapre completamente la lotta per la coppa di superG. Sofia Goggia resta al comando con 320 punti, ma adesso Alice Robinson ha accorciato, portandosi a 300 punti. Al terzo posto c’è Emma Aicher con 224. Domani si replica nuovamente a Soldue e può davvero essere una gara decisiva per la conquista della sfera di cristallo. Nella generale Shiffrin conduce sempre con 1133 punti davanti a Rast (963) ed Aicher (834).