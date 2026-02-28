Pagelle discesa Garmisch 2026: Odermatt domina il duello con Von Allmen. Buona gara di Franzoni

PAGELLE DISCESA GARMISCH 2026

Marco Odermatt 9: la pronta risposta dopo la delusione olimpica. Torna la Coppa del Mondo e subito il suo dominatore ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Un successo fondamentale nella corsa alla coppa di discesa, sul quale ormai c’è il sigillo del campione elvetico, visto che il vantaggio è decisamente rassicurante.

Alexis Monney 8,5: riuscire a stare a soli quattro centesimi da questo Odermatt è una grandissima impresa e quasi equivale ad una vittoria. Sembrava non attaccabile il tempo del connazionale più illustre, ma invece Monney lo ha fatto tremare davvero fino all’ultimo centimetro di pista.

Stefan Rogentin 7,5: sale sul podio per la prima volta in discesa lontano dalla pista di Kvitfjell. Infatti finora aveva centrato due terzi posti sulla pista norvegese, mentre oggi riesce a centrare il podio su una grande classica come la Kandahar, completando una giornata di festa per tutta la Svizzera.

Giovanni Franzoni 7: la caduta di ieri in prova poteva anche lasciare qualche strascico in vista della gara odierna. Invece il bresciano è protagonista di una buona prova, sicuramente con qualche incertezza, ma comunque conferma l’ottimo momento di forma di questi ultimi due mesi, chiudendo ad un passo dal podio.

Franjo Von Allmen 5,5: dopo la meravigliosa tripletta d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 era sicuramente il più atteso anche a Garmisch, soprattutto perchè aveva l’obiettivo di provare a recuperare punti su Odermatt, ma fallisce nel suo obiettivo ed è solo sesto.

Florian Schieder e Dominik Paris 5,5: entrambi hanno commesso un po’ troppe sbavature lungo tutto il tracciato ed alla fine non riescono a fare meglio rispettivamente di un ottavo e nono posto.

Mattia Casse 5: come spesso gli è accaduto in questa stagione non riesce a confermarsi in gara dopo le ottime prove cronometrate. C’era sicuramente attesa per un risultato migliore ed alla fine non riesce nemmeno a chiudere tra i primi quindici.