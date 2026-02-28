Giovanni Franzoni: “Oggi non mi sono fidato, avrei potuto spingere di più”

Giovanni Franzoni chiude ai piedi del podio la discesa libera maschile di Garmisch Partenkirchen, in Germania, finendo quarto a 1″20 dall’elvetico Marco Odermatt: l’azzurro al termine della gara odierno ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

Il bilancio della gara: “A livello di tenuta mi piacerebbe una neve un po’ diversa, però per le condizioni che ci sono comunque è una bellissima giornata. C’è un bel pubblico, è stata una bella gara. Se devo essere sincero perché più che aver perso lo sci, il fatto di non averla provata, ovviamente io non avevo mai fatto la discesa qui a Garmisch, e ho fatto la prima volta appunto la prova due giorni fa, in cui ero avevo sciato comunque bene, ma avevo sbagliato la parte sotto e ieri non avendo potuto provare praticamente tutta la pista, oggi abbiamo un po’ più di insicurezze perché comunque la pista si è evoluta in due giorni“.

Le condizioni odierne: “Oggi ha scaldato un po’ di più, le condizioni erano diverse, e poi anche il fatto che non capisco come si fosse sganciato lo sci, perché alla fine ieri avevo una linea giusta, ero entrato molto in spinta sulla parte del ripido, oggi quando sono arrivato lì non mi sono fidato a spingere la curva, ed infatti ho perso un pochino di tempo, però tutto sommato sono contento perché si vede che sono competitivo su più piste su più condizioni. Anni fa su una condizione del genere, con molto caldo avrei sempre faticato, ed invece oggi sono qui ancora nei primi cinque. Il distacco è un po’ elevato, però la stanchezza oggi si faceva sentire, però tutto sommato sono contento di come sto facendo questa stagione, un risultato nei cinque è sempre da prendere di buon auspicio anche per la gara di domani e poi anche le prossime“.