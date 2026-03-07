Pagelle gigante Kranjska Gora 2026: Braathen riapre la contesa. Odermatt fatica, Vinatzer sempre in crisi

PAGELLE GIGANTE KRANJSKA GORA 2026

Lucas Pinheiro Braathen 10: continua nel suo momento magico dopo aver trionfato alle Olimpiadi. Riapre anche la corsa alla coppa di specialità e sembrava davvero impossibile poter provare a duellare con Odermatt. Ha inoltre il merito di aver completamente rivoluzionato la geografia di uno sport, visto che oggi a Kranjska Gora c’erano tantissimi tifosi brasiliani sugli spalti.

Loic Meillard 8,5: un finale di stagione decisamente importante tra Giochi Olimpici e questo weekend in Slovenia. Parte con un secondo posto tra le porte larghe e attenzione domani tra i rapid gates, dove vuole confermarsi ulteriormente dopo l’oro di Bormio.

Stefan Brennsteiner 7,5: era uscito dalle Olimpiadi sicuramente molto deluso, anche perchè puntava molto alla gara olimpica. Si riscatta comunque tornando nuovamente sul podio, centrando un bel terzo posto, anche se rispetto alla prima manche ha perso una posizione.

Atle Lie McGrath 6: una buona seconda manche dove recupera quattro posizioni e che lo porta proprio a ridosso del podio con una bella rimonta. Il norvegese sarà sicuramente il più atteso domani in slalom.

Marco Odermatt 5.5: in gigante sta facendo decisamente più fatica rispetto che nella velocità. Sembra aver perso qualcosa lo svizzero. Oggi ha fatto decisamente fatica e ha terminato al quinto posto. Un risultato che non può soddisfarlo e che comunque rimette in palio la coppa.

Alex Vinatzer 4,5: non vorremmo neanche noi accanirci, ma il momento dell’altoatesino è veramente negativo. Un 2026 disastroso per l’azzurro, piombato in una crisi che ormai dura da due mesi e dove commette davvero sempre i soliti errori. La rimontina nella seconda manche non può certamente salvare questa situazione.