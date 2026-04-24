Moto2: Celestino Vietti in spolvero nella FP1 del GP di Spagna, Arbolino in top-14 a Jerez

Un ottimo Celestino Vietti si è piazzato al secondo posto al termine della prima sessione di prove libere valida per il GP della Spagna, appuntamento numero quattro del Mondiale 2026 di Moto2 in scena questo weekend presso il tecnico tracciato di Jerez de La Frontera.

Il centauro in forza allo SpeedRS Team nello specifico ha raccolto un gap di 0.030 rispetto a Barry Baltus (REDS Fantic Racing), il quale ha segnato il miglior tempo fermando il cronometro a 1:39.525. Al terzo posto si è invece accomodato Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) con un gap d 0.086 rispetto al primo della classe.

Quarta posizione poi per Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), lontano 0.093 precedendo Collin Veijer (Red Bull KYM Ajo), quinto a 0.118. Leggermente attardato il leader Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), ottavo a 0.199, mentre Izan Guevara (BLU Pramac Yamaha Moto2) non è andato oltre la diciannovesima moneta con uno scarto di 0.859.

Da segnalare inoltre la tredicesima posizione di Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) con +0.556, ventiquattresimo invece Luca Lunetta (SppedRS Team) a 1.306.