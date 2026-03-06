LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: esordio duro contro la russa diventata austriaca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’esordio in quel di Indian Wells della portacolori del bel paese Jasmine Paolini, che nel secondo turno del WTA 1000 americano se la vedrà contro la tennista russa recentemente naturalizzata austriaca Anastasia Potapova. Ci sono due precedenti tra le giocatrici in questione. Entrambi risalgono al 2024. Nella prima partita, proprio a Indian Wells, la classe 2001 si impose su ”Jas” con il punteggio di 7-5 0-6 6-3. Nel secondo incontro tenuto a Cincinnati l’italiana si portò a casa il match in due set per 7-6 6-3. Son passati circa due anni dai seguenti match e, soprattutto l’azzurra, le due tenniste hanno fatto importanti miglioramenti da allora. Pur il 2024 fu un anno eccezionale per la toscana e considerando il suo inizio di questa stagione non troppo brillante per quanto ci ha abituati.

La nativa di Saratov gioca un tennis principalmente di potenza. Colpisce molto bene la palla in fase di recupero e questo in diverse occasioni dà imprevedibilità al suo gioco. La numero 91 WTA colpisce prevalentemente piatto e anche nelle situazioni decisive dimostra di non voler mai lasciare il punto all’avversaria. Nonostante, a sua detta, la sua superficie preferita sia l’erba. I risultati ci dicono che nel cemento indoor sembra riesca a esprimersi al meglio. Dove ha anche ottenuto due dei suoi tre titoli nel circuito maggiore, a Linz nel 2023 e Cluj-Napoca nel 2025. La miglior posizione WTA raggiunta dalla portacolori austriaca è la 21esima raggiunta nel 2023.

Per quanto riguarda il potenziale cammino della nativa di Castelnovo di Garfagnana nel torneo americano. La prima testa di serie che potrebbe incrociare nell’eventualità al terzo turno potrebbe essere la numero 30 cinese Xinyu Wang. Possibile ottavo contro la testa di serie numero 11 Ekaterina Alexandrova. Coco Gauff, testa di serie numero 4, potrebbe essere incrociata ai quarti. Sabalenka, testa di serie numero 1, in semifinale. Swiatek (numero 2) e Rybakina (numero 3) sono dall’altra parte del tabellone. Dunque un percorso non proprio semplice per la classe ’96 che ha, almeno sulla carta, un tabellone pieno di insidie e giocatrice che, soprattutto sul cemento americano, potrebbero esserle difficili da affrontare.

Con Potapova ”Jas” dovrà essere brava nel non cercare di lasciare troppo l’iniziativa all’avversaria. Dovrà essere il meno fallosa possibile e cercare di imporre il suo ritmo che quando è in giornata sa essere molto pericolosa in alcune fasi dello scambio da fondo. Il gioco sottorete potrebbe essere un opzione interessante per spezzare il ritmo dell’avversaria. Infatti la classe 2001 se infastidita dal punto di vista della continuità in termini di gioco, potrebbe far più difficoltà nel dar forza e precisione ai suoi colpi nell’ambito di tutto il match. Questo potrebbe rivelarsi anche decisivo per Paolini che in quel caso riuscirebbe a gestire meglio la partita.

La toscana in quest’edizione del torneo difende gli ottavi dello scorso anno, dove fu sconfitta da Liudmila Samsonova. Piazzamento raggiunto anche nel 2024. I punti da difendere non sono potenzialmente tantissimi e questo torneo potrebbe essere una buona opportunità per guadagnare terreno in ottica della classifica WTA. Paolini occupa al momento la 7 posizione. Il match di secondo turno tra Jasmine Paolini e Anastasia Potapova si terrà nel Campo 4 non prima delle 22:20 ora italiana. Sarà preceduto da Raducanu/Zakharova, che inizierà alle 20 ora italiana come primo match, e Shnaider/Cirstea. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!