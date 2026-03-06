Paolini-Potapova oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini farà il proprio esordio quest’oggi nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L’azzurra (n.7 del mondo) sfiderà la russa naturalizzata austriaca Anastasia Potapova, terzo incontro sul campo-6. Un impegno non facile per Paolini, reduce da un periodo di forma non sfavillante.

La toscana viene da risultati al di sotto delle attese in cui è parsa un po’ smarrire la brillantezza del suo tennis. Un gioco che richiede tanto in termini di energia, tenuto conto delle deficienze in termini di potenza fisica che l’azzurra ha rispetto alla concorrenza. Un aspetto che si fa sentire soprattutto nella gestione dei turni al servizio.

Sono due i precedenti e il bilancio è di 1-1. I match sono entrambi risalenti al 2024. Jasmine fu sconfitta proprio a Indian Wells due anni fa Potapova col punteggio di 7-5 0-6 6-3. Paolini si presa la rivincita nel 1000 di Cincinnati, prevalendo sullo score di 7-6 (2) 6-3. Un incontro, dunque, impegnativo e per proseguire nel cammino servirà una versione della tennista tricolore più consistente rispetto alle ultime apparizioni.

La partita tra Jasmine Paolini e Anastasia Potapova, valida per il secondo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026, sarà la terza prevista sul campo-6 il cui programma prenderà il via dalle 20:00 nostrane. La copertura televisiva sarà affidata a SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

PAOLINI-POTAPOVA WTA INDIAN WELLS 2026 OGGI

Venerdì 6 marzo (orari italiani)

STADIO 4 – Inizio ore 20:00

1. E. Raducanu (25) vs A. Zakharova (Q)

A seguire

2. D. Shnaider (21) vs S. Cirstea

A seguire

3. A. Potapova vs J. Paolini (7)

Non prima delle 00:00 italiane di sabato 7 marzo

4. T. Etcheverry (29) vs D. Shapovalov

A seguire

5. M. Giron vs J. Mensik (12)

PROGRAMMA PAOLINI-POTAPOVA WTA INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport