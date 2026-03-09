Jasmine Paolini: “Rimanere ad alti livelli non è facile, cerco di ripetermi che il risultato non conta”

È una Jasmine Paolini diversa quella che stiamo apprezzando sul cemento americano in occasione del WTA 1000 di Indian Wells. Dopo un inizio di stagione faticoso, la toscana sta rimettendo a posto tutti i tasselli del suo tennis e la vittoria contro Ajla Tomljanovic lo conferma pienamente. L’italiana ha battuto l’australiana con lo score di 7-5 5-7 6-1 ed ha strappato il pass per gli ottavi di finale del torneo californiano, dove affronterà Talia Gibson.

L’azzurra sembra pian piano star ritrovando la migliore condizione e con il ritiro di Coco Gauff il suo tabellone vede ora aprirsi una strada non complicata verso la semifinale. Al termine delle oltre due ore di match, la nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha analizzato ai microfoni di Tennis Channel la sua performance: “Ho dato fondo a delle energie extra che avevo. È stato un match molto duro perché lei stava giocando aggressiva, stava servendo bene. Oggi era importante e sono contenta”.

Continuando l’analisi: “Ho cercato di mettere la prima in campo, qui non ho tanta velocità ma ho cercato di essere precisa. È stata la chiave del match perché sulla seconda di servizio era molto aggressiva, e dal secondo colpo già ero costretta a correre”.

Sulle difficoltà nel rimanere tra le migliori giocatrici del mondo: “Non è facile. Sto facendo del mio meglio per mantenermi ad alti livelli. Devi essere costante, e devi farlo bene o male quasi ogni settimana. Sei più stanca e hai più pressione, ma per me la cosa fondamentale è divertirsi e godere del mio tennis. Cerco di ripetere a me stessa che non importa il risultato e cerco di essere sempre calma e nervosa il meno possibile”.

Il modello per i giovani: “Non credo di essere nella posizione di poter dare consigli a qualcuno, ma ovviamente è bellissimo che tanti bambini inizino a giocare a tennis, soprattutto in Italia dove il tennis sta crescendo parecchio. La scorsa settimana ero a Merida ed è stato fantastico vedere così tanti ragazzini guardarci giocare”.