Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Tauson. C’è una emergente australiana che sta scalando il ranking

Missione compiuta per Jasmine Paolini. La toscana, pur con qualche difficoltà, è riuscita a piegare la resistenza dell’australiana Ajla Tomljanovic, conquistando il pass per gli ottavi di finale del WTA1000 di Indian Wells. Col punteggio di 7-5 5-7 6-1 l’azzurra si è imposta e nel prossimo incrocio ci sarà un’altra giocatrice della terra dei canguri da affrontare.

Si tratta della giovane classe 2004 Talia Gibson. La 21enne aussie si è resa protagonista di un gran percorso in California, partendo dalle qualificazioni e toglendosi poi la soddisfazione di battere tenniste molto forti. E’ il caso della russa Ekaterina Alexandrova (n.11 del seeding) col punteggio di 6-3 7-5 e della danese Clara Tauson (n.17 del seeding) con lo score di 7-6 (2) 4-6 6-4.

Dovrà fare, quindi, attenzione Paolini, al cospetto di un’avversaria in ascesa e imprevedibile nel proprio modo di esprimere il tennis in campo. Una rivale in ascesa, che nell’ultimo biennio ha collezionato diversi titoli ITF. Negli ultimi 12 mesi le affermazioni sono state quattro, ovvero a Nantes, Granby, Sydney e a Brisbane. Attualmente n.112 del ranking, lo stile di gioco dell’australiana è molto aggressivo e potrebbe creare qualche grattacapo a Jasmine, specie se l’azzurra non dovesse avere continuità al servizio.

Se Paolini dovesse battere l’aussie, allora il prossimo incrocio sarebbe contro una tra la filippina Alexandra Eala e la ceca Linda Noskova, visto il ritiro dell’americana Coco Gauff (n.4 del seeding) nella partita contro Eala. Due avversarie contro cui l’azzurra potrebbe far partita, proiettandola così in una semifinale in cui, salvo sorprese, dovrebbe esserci la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. I nomi alternativi sono quelli della giapponese Naomi Osaka, della canadese Victoria Mboko e dell’americana Amanda Anisimova.

Spingendosi oltre, nell’altra parte del main draw la polacca Iga Swiatek, la kazaka Elena Rybakina, la campionessa in carica Mirra Andreeva e l’ucraina Elina Svitolina sono le giocatrici più accreditate per arrivare in fondo al torneo.

Riepilogando schematicamente:

TABELLONE JASMINE PAOLINI INDIAN WELLS 2026

Ottavi di finale – Talia Gibson

Quarti di finale – Alexandra Eala / Linda Noskova

Semifinale – Aryna Sabalenka / Naomi Osaka / Victoria Mboko / Amanda Anisimova

Finale – Iga Swiatek / Elena Rybakina / Mirra Andreeva / Elina Svitolina