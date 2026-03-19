MotoGP su TV8, GP Brasile 2026: orari in chiaro da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Brasile di MotoGP andrà in scena dal 20 al 22 marzo. La Sprint del secondo appuntamento dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 19:00 europee di sabato 21, mentre la Gara vera e propria avrà luogo dalle ore 19:00 italiane di domenica 22. Si correrà per la quarta volta nell’autodromo di Goiania.

Il Brasile torna nel calendario iridato dopo 22 anni, ma per il circuito intitolato alla memoria di Ayrton Senna l’attesa è stata di ben 37! La pista è edificata nell’Altopiano Centrale del Brasile a oltre 700 metri di altitudine. Quando si corse nella seconda metà degli anni ’80, fu caratterizzata da temperature torride. Il layout, di fatto, non è cambiato e ricorda molto quello originario.

Il giro è corto, poiché misura solamente 3.835 metri ed è caratterizzato da 14 curve, molte delle quali veloci. Non mancano, comunque, pieghe lente e secche staccate. Il tracciato si percorre in senso orario e ha un unico lungo rettilineo, che da solo misura quasi un terzo della lunghezza! La staccata più violenta è però posta al termine del breve rettifilo che porta, appunto, verso quello del traguardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Brasile 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP 2026

Venerdì 20 marzo (orari italiani)

Ore 13:00-13:45, Moto3, Prove libere (I)

Ore 14:00-14:50, Moto2, Prove libere (I)

Ore 15:05-16:05, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 17:15-18:00, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 18:15-19:15, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 19:20-20:35, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 21 marzo (orari italiani)

Ore 12:40-13:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 13:25-13:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 14:10-14:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 14:50-15:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 15:15-15:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 16:45-17:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 17:10-17:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 17:40-17:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 18:05-18:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 19:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 22 marzo (orari italiani)

Ore 14:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 16:00, Gara MOTO3

Ore 17:15, Gara MOTO2

Ore 19:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP BRASILE MOTOGP

Sabato 21 marzo (Diretta)

Ore 14:50-15:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 15:15-15:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 16:45-17:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 17:10-17:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 17:40-17:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 18:05-18:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 19:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 22 marzo (Differita)

Ore 18:35, Gara MOTO3

Ore 19:50, Gara MOTO2

Ore 21:30, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati. / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.